El reciente mazazo judicial contra Edgardo Kueider en Paraguay produjo consecuencias directas en Entre Ríos. La máxima instancia penal del país vecino dejó firme la elevación a juicio oral del ex senador —acusado por intentar ingresar divisas sin declarar— y con ello se desmoronó el entramado político que sostenía la permanencia de Juan Carlos Chagas en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM).

La decisión del Gobierno provincial ya estaría tomada: Chagas seria removido del cargo a fines de enero de 2026. Se trata de una definición política con sello personal del gobernador Rogelio Frigerio, quien busca marcar una línea clara de renovación y transparencia en los organismos que administran recursos estratégicos.

El golpe institucional para Chagas no llegó solo. La caída judicial de su principal sostén político actuó como punto de inflexión definitivo. La gestión actual, que viene realizando una revisión exhaustiva de designaciones y beneficios económicos en entes y organismos binacionales, concluyó que ya no existían razones —ni respaldo— para sostener a un dirigente cuya legitimidad pública estaba severamente cuestionada.

En la Casa Gris reconocen que el reemplazante seria Andrés Romero, referente de La Libertad Avanza en Gualeguaychú, quien asumiría la representación entrerriana con un perfil alineado al nuevo esquema de control político y gestión austera.

Del padrinazgo político al aislamiento

La influencia de Chagas en diferentes etapas de la política entrerriana fue innegable. Supo ocupar cargos de relevancia durante varias gestiones y mantuvo un lugar privilegiado gracias al acompañamiento de actores con peso nacional. Pero el presente lo encuentra sin red de contención.

Según versiones que circulan en ámbitos oficiales, un intento de recomponer vínculos con Frigerio fue rechazado sin margen de negociación. La tensión interna creció luego de que trascendieran públicamente detalles de los altos ingresos que percibe en la CTM, en un contexto provincial marcado por el ajuste y la discusión de cada partida presupuestaria.

Cambio de época

Más allá de los nombres propios, la salida de Chagas simboliza el cierre de un ciclo político que se sostuvo durante décadas en acuerdos de poder informales, respaldos silenciosos y espacios de discrecionalidad en áreas sensibles del Estado.

El escenario que se abre pretende avances hacia una administración más controlada, con decisiones que —al menos en el plano discursivo— buscan estar alineadas a la demanda social de transparencia y austeridad.

La provincia atraviesa un tiempo de reacomodamientos, donde incluso figuras históricas deben asumir que nada está garantizado. El tablero político entrerriano ya se está reordenando, y la salida de Chagas será recordada como la consecuencia directa de esa nueva lógica de poder.