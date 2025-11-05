Bodegas del Centro: encuentro con Cinco Ceibos y Los Pioneros

El próximo 7 de noviembre a las 14:30 horas, se llevará a cabo en la Casa de Entre Ríos el encuentro “Bodegas del Centro”, una jornada dedicada a la presentación y cata de vinos entrerrianos elaborados en el corazón productivo de la provincia.

En esta ocasión, se presentarán las bodegas Cinco Ceibos (Comuna Ing. Sajaroff) y Finca Los Pioneros (San Salvador), integrantes de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER), quienes compartirán sus vinos, su historia y el espíritu que impulsa la producción del centro provincial.

La propuesta busca poner en valor el desarrollo del sector vitivinícola de Entre Ríos y el rol de la Representación del Gobierno de Entre Ríos como vidriera para promocionar y posicionar los productos regionales, generando vínculos con nuevos públicos y mercados.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una experiencia que incluirá degustación guiada, intercambio con los productores y un acercamiento a los procesos que definen el carácter del terroir entrerriano.

El encuentro contará además con música en vivo a cargo de Ricardo Dimotha y su conjunto, nieto del reconocido acordeonista y compositor villaguayense Abelardo Dimotha, quien aportará identidad, tradición y calidez a esta celebración que une producción, cultura y raíces entrerrianas.