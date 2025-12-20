ANSES: el aumento para los jubilados que fue confirmado para enero 2026

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

A raíz de la inflación de noviembre, el organismo anunció un incremento del 2,5% en sus programas. Los detalles en la nota.

A raíz de la inflación de noviembre del 2,5% anunciada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó que los programas de enero del 2026 tendrán un incremento debido a la Ley de Movilidad Jubilatoria, cuyo objetivo es que los jubilados, pensionados y beneficios de asignaciones sociales no pierdan poder adquisitivo.

El monto final de la jubilación mínima

En enero de 2026, la jubilación mínima de ANSES será de $349.303,33, con un aumento del 2,5% calculado según el IPC de noviembre de 2025.

Además, podría sumarse un bono extraordinario de $70.000, lo que elevaría el pago a $419.303,33 para quienes cobren la mínima. Este posible refuerzo también alcanzaría a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a las Pensiones No Contributivas (PNC), aunque su continuidad aún no fue confirmada por el organismo.

Aumentos y nuevos montos para PUAM y Pensiones No Contributivas

Con este ajuste para el primer mes del 2026, la PUAM llegará a $279.443,60, mientras que las PNC por vejez o invalidez quedarán en $244.523,04. De mantenerse el bono adicional, estos montos podrían ascender a $349.443,60 y $314.523,04, respectivamente.

Por su parte, la pensión para madres de siete hijos se equipara al haber mínimo jubilatorio, situándose en $349.303,33, con la posibilidad también de recibir también el refuerzo extraordinario.

Actualización por inflación de la AUH y Asignación por Embarazo

Por otro lado, el ajuste por movilidad también se aplicará a las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $125.529,58, mientras que la AUH para hijos con discapacidad alcanzará $408.697,46. En cuanto a la Asignación por Embarazo (AUE), su monto será de $118.454,32.

Por otro lado, el ajuste por movilidad también se aplicará a las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $125.529,58, mientras que la AUH para hijos con discapacidad alcanzará $408.697,46. En cuanto a la Asignación por Embarazo (AUE), su monto será de $118.454,32.