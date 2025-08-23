Zelenski celebra el Día de la Bandera Nacional mientras Rusia sigue atacando Ucrania

Las banderas ucranianas se izaron en los edificios gubernamentales de todo el país con motivo del Día Nacional de la Bandera, que conmemora el impulso hacia la independencia de la Unión Soviética en 1991.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, participó el sábado en una ceremonia celebrada en Kiev con motivo del Día de la Bandera Nacional de Ucrania. La festividad fue inaugurada en 2004 por un decreto presidencial del entonces presidente Leonid Kuchma.

Conmemora el día en que los diputados ucranianos introdujeron la bandera azul y amarilla en la Verjovna Rada -el Parlamento ucraniano- en su camino hacia la independencia tras el fallido golpe soviético del 23 de agosto de 1991. Al día siguiente, Kiev declaró su independencia de la Unión Soviética.

Cada año, en vísperas del Día de la Independencia, la bandera ucraniana se iza sobre los edificios gubernamentales y desde las ventanas de todo el país para celebrar la ocasión. La bandera no es sólo un símbolo del Estado, sino también de la dignidad nacional y la identidad que une a los ucranianos.

Soldados de la Guardia de Honor desfilan durante la ceremonia con motivo del Día de la Bandera Nacional en Kiev, Ucrania, sábado 23 de agosto de 2025. AP/Ukrainian Presidential Press Office

“Esta bandera simboliza lo más preciado para cientos de miles de nuestros soldados, hombres y mujeres de toda Ucrania, que defienden no sólo una dirección concreta, no sólo Vovchansk o Dobropillia, sino toda nuestra Ucrania“, declaró Zelenski.

“Esta bandera es un objetivo, un propósito y un sueño para mucha de nuestra gente en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Aprecian esta bandera, la aprecian porque saben que no entregaremos nuestra tierra a los ocupantes”, añadió.

Una sombría celebración tuvo lugar en la capital, Kiev, donde el sábado se izó la bandera cerca del Ayuntamiento. A la ceremonia asistieron militares, altos legisladores, diputados del Ayuntamiento de Kiev y representantes de la comunidad de la capital.

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski asiste a la ceremonia con motivo del Día de la Bandera Nacional en Kiev, Ucrania, sábado 23 de agosto de 2025. AP/Ukrainian Presidential Press Office

“Ucrania sigue luchando por su independencia. Nuestra bandera es un símbolo de Estado, nuestra fuerza. Es un talismán con el que los soldados ucranianos van a la batalla”, dijo el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

“Izamos solemnemente la bandera nacional en honor de nuestros defensores, en honor de la firmeza de los ucranianos. Con ella rendimos homenaje a los héroes caídos. Ucrania ha demostrado que no retrocederá en la sangrienta lucha por su voluntad, su tierra y su futuro europeo”, añadió.

La festividad se produce mientras Rusia sigue atacando ciudades ucranianas en medio de su intensificado asalto aéreo, a pesar de los esfuerzos internacionales en curso, defendidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra total del Kremlin contra Kiev, que ya va por su cuarto año.

La primera ministra ucraniana, Yuliia Svyrydenko, en el centro, y un alto cargo asisten a la ceremonia con motivo del Día de la Bandera Nacional en Kiev, Ucrania, 23/08/2025 AP/Ukrainian Presidential Press Office

El sábado, tres personas resultaron heridas como consecuencia de los bombardeos rusos contra la ciudad de Kramatorsk, en Donetsk, en la región oriental de Dombás. Dos de los heridos fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento por lo que, según las autoridades, eran heridas moderadas.

Según la administración militar regional de Donetsk, las tropas rusas alcanzaron viviendas privadas, causando al menos 10 explosiones. Se ha abierto una investigación para determinar el alcance total de los daños. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa ruso afirma que ha tomado el control de los asentamientos de Seredne y Kleban-Byk, en el Donetsk.

Por su parte, el presidente Zelenski volvió a acusar a Rusia de falta de sinceridad en su deseo de paz al criticar al Kremlin por evitar las conversaciones con Ucrania para poner fin a su invasión, lanzada en febrero de 2022.

En una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la capital ucraniana el viernes, Zelenski subrayó la necesidad de garantías de seguridad, similares al Artículo 5 de la OTAN, para asegurar la libertad continuada de su país.

También acusó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de paralizar las negociaciones alegando su deseo de seguir ocupando territorio ucraniano. Pidió a sus aliados en Europa y Estados Unidos que ejerzan más presión sobre Rusia para obligarles a sentarse a la mesa de negociaciones y poner fin a la guerra.