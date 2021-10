“Yo no amenazaba a nadie”: Mario Grinman hizo su descargo y, pese a las diferencias, marcó un punto en común con el dueño de Marolio

Mario Grinman hizo una nueva aparición pública luego de que el secretario de Comercio Interior tuiteara en las redes sociales: “Ni amenazas a los argentinos y argentinas ni desabastecimiento”, en respuesta a los dichos del presidente de la Cámara Argentina de Comercio, quien se había referido a la decisión del congelamiento de precios.

“Estamos expectantes, un poco frustrados, porque repetir herramientas que no funcionaron nunca, que sirvieron como un paliativo, pero los problemas no se arreglan y llevarlo a una escalada verbal de amenazas es un poco frustrante. Se degrada la política, no hay propuestas. Esa es la sensación, frustración porque no se encuentran las herramientas adecuadas”, comentó Grinman en diálogo con el programa Economía 21.

“El diálogo que, tengo entendido, sucedió en los primeros días fue entre la Secretaría de Comercio y empresas y la única entidad que nuclea a las alimentarias. El resto de las entidades empresarias no participamos”, remarcó.

“La Cámara Argentina de Comercio representa a un sector que implica el 65% del PBI nacional y un poquito más de la mano de obra jornal ocupada, que es el último eslabón de la cadena y que no somos formadores de precios, algunos de ellos, como los supermercadistas, pudieron formar parte de estas reuniones y, por lo que nos comentan, ha habido una decisión firme de imponer una lista de precios. Los empresarios llevaron distintas alternativas mostrando que no podían retrotraer al 1° de octubre y sucedió que el gobierno la impuso”, cuestionó y aclaró que esto implica que “hay valores de productos que tuvieron que bajarlo un 30 o 40 por ciento”.

En este punto, hizo una aclaración para quienes concurren a las góndolas: “Todos somos consumidores y nos molesta tremendamente la suba de precios, seamos empresarios o no. También sucede que se enojan cuando no encuentran un determinado producto”.

Continuó poniendo un ejemplo: “Un producto que muchas veces ha dejado de estar en góndola es el aceite, pero hay que entender que una botella lleva un proceso de fabricación, pero además tiene una cadena de proveedores. Muchos de estos no están con precios congelados, entonces en algún momento de esa cadena, cuando la papelera aumente el papel o el del plástico aumentó el precio al fabricante de la botella, cuando este último se la vende al que produce el aceite, este tiene que terminar aumentando el producto porque le aumentó para atrás toda la cadena de valores. Cuando llega al supermercadista, este ve que a la botella se la venden a $100 y el tiene por lista como precio máximo $95, entonces no lo compra y no está en la góndola”.

Agregó que “si no es desabastecimiento, es faltante. Es lo que ha sucedido en la Argentina siempre y es lo que puede volver a ocurrir. Eso es por lo que el gobierno se enojó y salió a decir que yo estaba amenazando. Yo no amenazaba a nadie, la Cámara Argentina de Comercio es una entidad casi centenaria, tiene excelente diálogo con este gobierno y con todos los democráticos. No tenemos una ideología partidaria institucional de ninguna manera. Lo nuestro es el bienestar de los argentinos”, resaltó.

En este sentido, aclaró: “Si yo digo que puede haber desabastecimiento, me refiero a lo que ha sucedido históricamente. ¿Qué es el fantante? Puede faltar algún producto por eso que les explicaba recién, no lo sé. Ojalá esté equivocado”.

¿Cuestión de precios o de salarios?

Este viernes, otra voz intervino en la polémica. Víctor Fera, dueño de las cadenas Marolio y Maxiconsumo, además de presidente de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, opinó sobre la decisión del Gobierno de fijar precios congelados para más de 1500 alimentos y productos hasta el 7 de enero. “Estamos de acuerdo con el congelamiento de 90 días. No va a haber desabastecimiento bajo ningún punto de vista”, se pronunció.

Sin embargo, disparó: “Nunca los sueldos en la Argentina estuvieron tan bajos como hoy. ¿Qué quieren, más bajos los sueldos? Acá el problema es que no se actualizaron los sueldos, no los precios de la comida”.

“Yo coincido con Fera, gran parte del problema es eso”, sostuvo este sábado Grinman y detalló: “Con 40% de pobres, 10% de indigentes y una clase media que es la que motoriza el 70% del consumo, que ha perdido el poder adquisitivo, cada vez se hace más difícil”.

“El problema es que los gobiernos siempre buscan un responsable de las cosas que ellos no son capaces de hacer y en Argentina, que es un país con cierto sesgo al empresario, el responsable es el empresario”, concluyó.