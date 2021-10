WhatsApp se normaliza luego de más de siete horas sin servicio

Facebook e Instagram también se restablecieron; la acción de la empresa de Mark Zuckerberg cayó 5%

Luego de siete horas de interrupción del servicio, WhatsApp volvió a funcionar poco a poco de manera habitual pasadas las 19.30. Consciente de las molestias provocadas por el apagón de su sistema de mensajería, la compañía pidió perdón a través de Twitter. “Disculpas a todos los que no pudieron usar WhatsApp hoy. Estamos comenzando a hacer que WhatsApp vuelva a funcionar lenta y cuidadosamente. Muchas gracias por su paciencia. Continuaremos manteniéndolos actualizados cuando tengamos más información para compartir”, decía el tuit de la cuenta oficial de la plataforma de mensajería.

20.14 | Facebook: “Lo sentimos”

Facebook, que también sufrió esta tarde un corte prolongado en su servicio, pidió disculpas a sus usuarios a través de su cuenta de Twitter. “A la gran comunidad de personas y empresas de todo el mundo que dependen de nosotros: lo sentimos. Estuvimos trabajando arduamente para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y nos complace informar que ahora están volviendo a estar en línea. Gracias por sobrellevar esto”, escribió la empresa de Mark Zuckerberg.

19.43 | Empieza a normalizarse WhatsApp

Luego de más de siete horas con su actividad interrumpida, WhatsApp comienza a normalizarse. El apagón del servicio de mensajería comenzó en horas del mediodía, al mismo tiempo que cayeron Facebook e Instagram, todas plataformas de la misma compañía. Tanto Facebook como Instagram comenzaron a normalizar sus actividades minutos antes que WhatsApp.

19.20 | La interrupción más larga de las redes en 10 años

El desarrollador de software y analista de redes sociales Jeff Geerling informó a través de un tuit que Facebook estuvo interrumpido por completo durante 5 horas, 56 minutos y 2 segundos. “Lo que significa un tiempo de actividad del 99,18% durante los últimos 30 días. Esa es la interrupción más larga para cualquiera de las redes sociales más grandes desde que comencé a rastrearlas hace 10 años”, escribió.

19.05 | Volvió Facebook

Tras más de seis horas de permanecer interrumpido, Facebook está retomando su funcionamiento habitual. La red social se encontraba fuera de servicio desde horas del mediodía, al igual que WhatsApp, Messenger e Instagram. Esta última plataforma recuperó su actividad normal unos minutos antes de que lo hiciera Facebook.

18.49 | Volvió Instagram

Instagram volvió a estar operativa luego de haber estado caída desde el mediodía de este lunes. Facebook y el servicio de mensajería continúan sin funcionar. En el caso de Facebook el apagón sufrido se ha convertido en el más prolongado desde 2008. En aquel año, la red dejó de funcionar durante casi un día por un error, dejando sin el servicio a los más de 80 millones de usuarios que tenía por entonces.

18 | El director de tecnología de Facebook se disculpó en Twitter

Casi cuatro horas después del comunicado oficial publicado por Facebook en Twitter, el director de Tecnología de la compañía, Mike Schroepfer, usó el mismo medio para pedirle perdón a los usuarios y contarles que está trabajando en reparar la falla que hizo caer a las tres plataformas. “Mis más sinceras disculpas a todos los afectados por las interrupciones de los servicios de Facebook en este momento. Estamos experimentando problemas de red y los equipos están trabajando lo más rápido posible para depurar y restaurarlo cuanto antes”, escribió el experto.

17.40 | Los trabajadores de Facebook están incomunicados

El periodista del New York Times, Ryan Mac, reveló que las herramientas internas de Facebook tampoco funcionan desde este lunes al mediodía (hora local). “No solo los servicios y aplicaciones de Facebook están inactivos para el público, sus herramientas internas y plataformas de comunicación, incluido Workplace, también están fuera de servicio. Nadie puede hacer ningún trabajo. Varias personas con las que he hablado dijeron que esto es el equivalente a un ‘día de tormenta’ en la empresa”, escribió Mac en la red social.

Su colega Sheera Frenkel, experta en tecnología, agregó en otro tuit: “Estaba hablando por teléfono con alguien que trabaja para Facebook, que encontró a los empleados que no pudieron ingresar a los edificios esta mañana para comenzar a evaluar el alcance de la interrupción porque sus credenciales no funcionaban para acceder a las puertas”.

De esta manera, los periodistas revelaron que en este lunes negro, la compañía también está experimentando problemas severos en la comunicación interna lo que dificulta la rápida resolución del problema.

17.20 | Ofrecen en internet el dominio Facebook.com

El hecho de que Facebook haya “desparecido de Internet” le dio vía libre a los oportunistas. Esto sucedió con un usuario que, según advirtieron en las redes sociales, registró el nombre del dominio “facebook.com” y lo puso a la venta en internet.

Lo que hizo posible que esto ocurra es que las páginas de transferencia de dominios funcionan de manera automática y si detectan que el nombre que se desea poner a la venta no está registrado en Internet, aceptan el anuncio instantáneamente. Y “facebook.com” no está realmente disponible, ya que la empresa lo tiene registrado ante el Icann, el organismo que se encarga de gestionar los nombres de dominio a nivel internacional.

“Todo es especulación en este momento: [solo sabemos] que Facebook es el único que controla sus registros DNS”, advirtió un usuario. Y agregó: “De hecho, a efectos prácticos, este problema ha “borrado” el dominio http://facebook.com. No es que la compañía haya perdido el control legal del dominio ni nada parecido, pero los servidores DNS son sencillamente incapaces de encontrar dicho dominio”. Por este motivo, en internet los registradores de dominio comenzaron a ofrecer http://facebook.com como un dominio “disponible” y listo para comprar.

16.55 | Se desploman las acciones de Facebook

Las acciones de la compañía de Mark Zuckerberg, que cotizan en el Nasdaq, caen más de 5%. La cotización de las acciones abrieron este lunes a un valor de US$334,55 y cuatro horas después llegó a un piso de US$323,13, más de 10 dólares menos. Luego repuntó y ahora se encuentra en US$325 por papel. Si se tiene en cuenta su valuación total, la compañía tenía una capitalización de mercado hoy a la mañana de US$943.230 millones. Con la caída del precio de las acciones, la valuación actual es de US$915.700 millones. Es decir, perdió US$27.500 millones en pocas horas.

16.18 | Los posibles motivos de la caída

Si bien ninguna de las empresas brindó información respecto del motivo de la caída a nivel global, hubo indicios de qué podría estar sucediendo. El tuit que realizó WhatsApp sobre la falla fue enviado desde un iPhone (y no como se hace en entornos corporativos desde una computadora), lo que dilucida un poco qué está sucediendo en las oficinas de Facebook, donde dicen los rumores que no funciona ninguna de las herramientas de la compañía, ni aún las que son internas. Los expertos suponen es que se trata de un problema de configuración de DNS, el servicio que permite unir una dirección (www.facebook.com) con un servidor específico vía su número IP; en detalle, un cambio en la configuración de los servidores, hecha por Facebook, borró las rutas de conexión entre servidores del protocolo BGP, que hizo que los servidores DNS de Facebook quedaran inaccesibles. Es decir, se desconectaron de Internet: los servidores están, las tablas de DNS están, pero nadie sabe cómo ir de un lugar a otro. Es como si ingresáramos la dirección de nuestra casa en Google Maps y nos dijera que sí, la dirección está ahí, pero no sabe cómo llevarnos, ni dónde queda exactamente. Y no existe, en este caso, la opción de ir caminando o en transporte público.

16.10 | Cómo desactivar el alerta que avisa de nuevos usuarios en Telegram

Para desactivar el alerta solo hay que entrar a la app de Telegram e ir a:

Ajustes (con el menú de tres líneas)

(con el menú de tres líneas) Luego a Notificaciones y sonidos

Y allí desactivar la función Un contacto se unió a Telegram

16.02 | Telegram volvió a funcionar, pero lento

Ante el influjo de usuarios, los servidores de Telegram están a máxima capacidad, lo que ralentiza el servicio en general. Cerca de las 3.40 pm volvió a funcionar en la Argentina, aunque con un servicio más lento de lo usual.

Con 400 millones de usuarios, Telegram promete un servicio seguro de videollamadas grupales para 2020

15.58 | Los memes de la caída a nivel global

Luego de que las tres plataformas (Instagram, Facebook y WhatsApp) dejaran de funcionar en simultáneo, los usuarios apelaron al humor en Twitter, donde estallaron los memes.

15.42 | Twitter se burla de sus competidores

Ante la caída de Facebook, Instagram y WhatsApp y las fallas en Telegram, desde Twitter tuitearon un mensaje en tono burlón: “Hola, literalmente a todos”, escribieron desde la compañía.

15.33 | Telegram confirmó que “las cosas van un poco lento”

Ante la queja de los usuarios, que criticaron que a la caída se sumara Telegram, la empresa de servicios de mensajería utilizó su cuenta de Twitter para referirse al tema. “Con toda la gente nueva que se está inscribiendo, las cosas van un poco lentas; es bueno tenerlos, pero todo a la vez es demasiado. ¡Perdón!”, publicaron en la red del pajarito.

15.21 | Se cayó Telegram por la llegada masiva de usuarios de WhasApp

Ante el flujo de usuarios de WhatsApp hacia Telegram, cerca de las 15, hora local, el mensajero dejó de estar disponible en todo el mundo, como reporta Downdetector, un sitio que sigue las fallas de servicio de las plataformas más populares.

15.20 | Desde Instagram consideran que es un momento “un poco difícil”

Instagram utilizó su cuenta de Twitter para hacer mención a la caída de su servicio. “Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil y es posible que tengas problemas para usarlos. ¡Tené paciencia, estamos en eso!”, tuitearon.

15.12 | WhatsApp habla de “paciencia”

A través de su cuenta de Twitter, WhatsApp publicó un mensaje sobre su falla a nivel global. “Somos conscientes de que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos una actualización aquí lo antes posible. ¡Gracias por su paciencia!”, se lee en el tuit.

15.01 | Facebook pide disculpas

A través de un tuit, la empresa se refirió a la caída del servicio. “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, se puede leer en el mensaje publicado en la cuenta de Twitter oficial de la compañía.

14.46 | Mensajeros alternativos

La caída de WhatsApp reactivó otros mensajeros alternativos, como Telegram, un servicio que se destacó por ser pionero en novedosas funciones de privacidad; Zello, ideal para fanáticos de los mensajes de audio; Google Duo, el servicio de videollamadas de Google que permite hasta 12 participantes; y Viber, cuyo funcionamiento es similar a WhatsApp.

14.34 | ¿A cuánto ascienden las pérdidas en la empresa?

La caída de WhatsApp, lo mismo que la falla en el funcionamiento de Facebook o Instagram, son un tema importante, no solo para los usuarios sino para la compañía, que con estas tres plataformas, que funcionan las 24 horas, los 365 días del año, facturó 86.000 millones de dólares durante 2020, de los cuales 32.000 millones de dólares fueron ganancias. Ante un apagón total, como parece ser el caso, la compañía podría dejar de ganar (asumiendo que factura lo mismo todo el año) unos 3,6 millones de dólares por hora. El cálculo es: US$ 32.000 millones -de ganancias puras en 2020- divididos por los 365 días del año, que da cerca de 87,6 millones por día, lo que equivale a 3,6 millones de dólares de ganancias que se esfuman con cada hora que el trío de servicios sigue sin estar disponible.

14.10 | Otras redes sociales se suman a la caída

Como puede verse en Downdetector, el sitio que alerta de fallas de servicio, además de los reportes para las propiedades de Mark Zuckerberg, también hay para otros, desde TikTok o Snapchat a Candy Crush o Pokémon Go.

13.22 | El escueto comunicado de Facebook

Facebook reconoció este lunes, casi una hora después de comenzada la falla, el problema que estaba experimentando. Lo hizo mediante un mensaje que publicó en su cuenta de Twitter. Sin embargo, no explicó el motivo de la caída de los servicios. “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”, indicaron desde la empresa.

12.40 | Comenzaron las fallas

Pasado el mediodía en la Argentina, WhatsApp, Facebook e Instagram comenzaron a presentar fallas en sus servicios de mensajería. Al parecer, es un problema general de internet a nivel global.

