GB WhatsApp: qué es y porque es tan peligroso

Los usuarios que tiene esta versión no oficial recibirán un mensaje dentro de la app notificando que la cuenta se encuentra. Si después de que la cuenta haya sido suspendida temporalmente y el usuario no empieza a usar la versión oficial de WhatsApp, su cuenta podría ser

Según el sitio oficial de la app, GB WhatsApp es una aplicación no oficial, como también lo es WhatsApp Plus. Son versiones alteradas que violan las condiciones de servicio de la empresa, entre otros motivos, porque no es posible validar sus prácticas de seguridad. También hay otras aplicaciones que la app no admite porque afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro.

WhatsApp GB tiene funciones extra que otorgan la posibilidad de contar con una versión mucho más avanzada de WhatsApp, en la cual, el usuario podrá hacer más y mejores cosas. Por un lado, es más personalizable, cuenta con funciones sobre chats, llamadas y una gran cantidad de extras.

Pero así como tiene ventajas, tiene sus desventajas que causan riesgos en la privacidad. Por ese motivo, WhatsApp no avala su uso. Además, para descargarla, debe ser por fuera de Google Play o App Store, y en formato APK, que puede infectar el móvil.

Otro riesgo tiene que ver con WhatsApp oficial que puede detectar que el usuario está utilizando una versión no avalada y, en consecuencia, la suspendería para siempre. Y, en caso de que el usuario quiera volver a tener su cuenta, deberá conseguir otro número de teléfono.