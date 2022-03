Votación en Diputados del acuerdo con el FMI, (en vivo)

La lupa estuvo puesta en el ex jefe de la bancada oficialista, que se encuentra en el Congreso, pero no en el recinto. Si bien participó de una reunión del bloque que se hizo este jueves por la mañana, no estuvo presente al arranque de la sesión aportando el número para el quórum. En el bloque, nadie suelta ni devela cuál va a ser la postura del hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández. Tampoco dónde se va a sentar en su nuevo rol de diputado llano dentro del espacio, si hará uso de la palabra y cómo va a votar.