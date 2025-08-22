“Aulas diversificadas. Estrategias e intervenciones posibles”

Los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto, de 18:15 a 22:00, se llevarán a cabo las VII Jornadas de Educación Inclusiva, un espacio de encuentro y formación pensado para reflexionar, dialogar y visibilizar los desafíos de la inclusión educativa, compartiendo estrategias y propuestas superadoras para la comunidad.

Las jornadas están dirigidas a estudiantes de carreras de formación docente, docentes y equipos directivos de escuelas asociadas, así como a docentes de nivel superior. Cabe destacar que el evento fue declarado de Interés Educativo por la Dirección Departamental de Escuelas de Concordia (Disposición N.º 38/25).

En esta edición, la organización surge del trabajo conjunto entre el Profesorado de Educación Primaria y Educación Especial (PEPyEE) y el Instituto Superior de Ciencias (ISDICA), lo que permitirá desarrollar las actividades en dos sedes:

Miércoles 27 de agosto – ISDICA (Lamadrid 945): conferencia inaugural y múltiples talleres simultáneos, con la participación de docentes y estudiantes de ambos institutos, promoviendo el intercambio y la construcción de lazos entre instituciones de formación docente.

Jueves 28 de agosto – PEPyEE (Las Heras 654): conferencia a cargo de María José Borsani, reconocida Terapista Ocupacional en Salud Mental (UNR) y Maestra Especializada en Educación Diferencial, quien compartirá su vasta experiencia en el campo de la inclusión.

Inscripciones abiertas: quienes deseen participar pueden acceder al formulario a través del código QR disponible.