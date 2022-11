VIDEO | En blanco y negro: el gobernador de Formosa con tono belicoso les habló a sus seguidores de amor con garrote

En el marco de un nuevo aniversario de la vuelta de Juan Domingo Perón a la Argentina de su exilio en España, lo que los peronistas decidieron llamar el Día de la Militancia, el gobernador Gildo Insfrán dio un discurso desde el microestadio de Sol de América, en el barrio San Miguel, para un país que no existe y para una provincia estancanda. Habló en blanco y negro, lleno de una rabia contenida y disfraza de amor, un amor que claramente no se ve reflejado en la realidad.

Al igual que Cristina Kirchner en el escenario montado en el estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata, Insfrán fue el único orador y no habló mucho. Pero sí, se notó en sus palabras una carga de rencor, y en cada una de sus aseveraciones se percibió la rabia contenida.

El hombre, ni siquiera en su más honda rusticidad, hablando mal, sin pronunciar correctamente las palabras, nada; no fue capaz en un minuto de pedir disculpas y demostrar verdadera grandeza. Prefirió la confrontación por la confrontación misma. Y ante un público adicto, esbozó: “Les tocamos la oreja un poquitito, y salen a llorar por cadena nacional” (sic). Para el gobernador, decirle “retrasada mental” (usado como insulto) a una mujer, es “tocarle la oreja” políticamente, debe creer él, a un adversario político como es el caso de la diputada nacional María Eugenia Vidal. Adversario que no ve como tal, adversario que identifica como un enemigo, enemigo al que hay que exterminar.

No dijo nada sustancial, no se postuló como en otras ocasiones para estas alturas del año y considerando el calendario electoral del 2023, ya lo habría hecho. Dijo, sí, que “hay que ser unidos, solidarios y organizados” pero no dio nombres, ni fórmulas y sigue jugando a la incógnita.

Para destacar, la foto: junto al gobernador se encontraban sobre el escenario varios dirigentes pero ubicados estratégicamente, el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, y los intendentes de Ibarreta, Adán Jarzinsky y el de Clorinda, Manuel Celauro. ¿Quizás de ahí salga el candidato si es que finalmente el gober, decide irse para el Congreso de la Nación?

El estadio de Sol de América estaba colmado, el gobernador dejó en claro que con ellos ¡no se jode! Les pidió a sus militantes que sean como una milicia y ¡salgan a la calle, no queda otra! para llevar el mensaje ¿? y convencer al electorado para que entiendan que “la patria está en peligro”.

Sin dudas, los días venideros de ahora a lo que resta del año y el próximo hasta octubre de 2023 serán muy intensos.

