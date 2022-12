Vergonzoso: Bordet designa a su concuñado, entre otros, en planta de CAFESG

La intención es dejar en planta a empleados con menos de 7 años de contrato, excluyendo a profesionales con más de 20 años. La intención es dejar perpetrados a familiares, amigos, novias, amantes y cargos políticos en perjuicio de los trabajadores.

Los últimos días de septiembre de este año la legislatura provincial le dio sanción definitiva a la polémica Ley de Creación de Cargos para la CAFESG, «el aguantadero de familiares y amigos de la política». Norma que dispuso 51 nuevos pases a planta permanente y 29 cupos de contratos de servicios de personal temporario , que tuvo la rápida reglamentación por parte del gobernador.

Pero, el escándalo se desató cuando los trabajadores conocieron las «modificaciones» inconsultas a la orgánica y el «instructivo de pase a planta permanente y contratos de servicio», o sea, la manera de cómo se iban a otorgar esos cargos.

En medio del descaro del gobierno, y a través de un comunicado, los trabajadores denunciaron que las autoridades «quieren cambiar el instructivo para acomodar a quienes recién ingresaron, novias, amigos, familiares» y a quienes ostentan cargos políticos para perpetrarlos en un cargo.

El instructivo propuesto por el Ejecutivo “permite ingresar a planta permanente a personal con menos de 7 años de contrato de servicio y deja fuera de la misma –e inclusive le niega la posibilidad de obtener un contrato de servicio- a quienes hace más de 20 años se encuentran precarizados bajo la modalidad de contrato de obra”.

O el caso de otra Vocal ( también política), María Celeste LORENZ, de Federación quien estuvo en los listados de los «Vacunados VIP» con la llegada de las primeras vacunas a la provincia, caso que nunca más tuvo sanciones. Lorenz también ostenta un cargo político en cafesg y es una de las propuestas por Bordet a través del nuevo «instructivo».

Lo más vergonzoso y que causó profunda indignación, fue la intención de dejar en planta a Vocales del organismo (cargos políticos), que ingresaron en la actual gestión, entre ellos el actual Vocal 1° Eduardo MOZETIC, pariente del gobernador Bordet, precisamente concuñado.

La obscenidad al máximo y desafiando la lógica y el sentido común, pretendiendo poner en planta permanente a quienes detentan cargos politicos y por el solo hecho de ser familiares o amigos, sabiendo que los mismo caducan cuando caduca la gestión que los nombró.

“No sirve de nada tener una planta permanente creada por ley si no podemos incorporarnos a ella. Nuestros compañeros empiezan a jubilarse sin jamás haber visto reconocidos sus derechos”, expresaron los trabajadores en el escrito enviado a nuestra redacció..

Gran revuelo en el organismo que preside el Ingeniero Luis Benedetto, de estrecha relación con el gobernador Bordet, quien fue superministro y también está al mando de la CTM.

De escándalo en escándalo, luego de que se conociera que su hijo Maximiliano Benedetto (también ex funcionario) reconoció que cometió los delitos de abuso sexual xon acceso carnal, lesiones, privación ilegítima de la libertad y amenazas, ‘y que «gracias a un acuerdo» solo irá seis años a prisión. Condena que no hubiera podido ser conseguida por otro abusador tal, para quien seguramente la pena no hubiera bajado de 20 años, y quizas como comentan los mentideros judiciales de concordia, los seis años los pase en algún pabellón «religioso”.

Estrategias y más estrategias solo para favorecer a pocos familiares, amigos y cercanos al poder el «aguantadero» de la CAFESG, mientras los profesionales y trabajadores siguen siendo postergados.

Comunicado: