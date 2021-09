Venezuela ordenó la captura de un periodista por comentarios sobre Antonela Roccuzzo

El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, pidió la imputación del comentarista de fútbol Fernando Petrocelli por “violencia simbólica y promoción al odio” tras retuitear y comentar un cántico obsceno contra la esposa de Lionel Messi

El régimen de Nicolás Maduro, pidió la captura e imputación del periodista Fernando Petrocelli por “violencia simbólica y promoción al odio” por comentarios sobre Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Según publicó Infobae, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, pidió la captura del comentarista de fútbol Fernando Petrocelli por “violencia simbólica y promoción al odio” tras retuitear y comentar un cántico obsceno contra Antonela Roccuzzo.

Petrocelli, de origen venezolano, pero residenciado en Argentina, había retuiteado a un usuario que proponía “cantos picantes” contra la selección argentina, en base a la figura de la mujer de Messi.

“Designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella (sic) Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI”, escribió Saab en Twitter, y acompañó el mensaje con una captura del retuit.

Criticado por cientos de usuarios, Petrocelli borró el tuit, y escribió una disculpa antes de la orden del fiscal de la dictadura.

“Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas”, expresó.