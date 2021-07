Darío Báez, ex candidato a concejal de Paraná, dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) y denunció el uso político y judicial del caso de Sergio Varisco junto con el impacto de su fallecimiento. “Tanto Frigerio como Bullrich son de buena fe, pero han tenido actitudes políticas que tendrán que salir a justificar”, aseguró.

La Justicia Federal investigaba al ex intendente por financiar una banda de narcotráfico, lo que terminó en una condena por comercializar droga. “Hay incoherencias dentro del fallo judicial. Nosotros creemos que se tiene que revisar la causa para reivindicar el buen nombre y honor de una figura tan importante para Paraná”, explicó Darío Báez, dirigente político asociado a Sergio Varisco.

Además, comentó que “toda la ciudad de Paraná está conmovida por la situación”. “Falleció hace un mes y días de una afección pulmonar, pero su situación tanto personal como de salud desmejoró después de la persecución que tuvo, tanto política como judicial. Hay figuras como el abogado Miguel Ángel Pierri que ha manifestado con pruebas que puede haber sido una persecución al ex intendente, pero ahora hay instancias judiciales donde se va a seguir avanzando, un pedido que se revea la causa en la Justicia nacional y en la Corte Suprema”, marcó.

“Creemos que Varisco no merecía ser recordado como un narcotraficante, todo el pueblo y la ciudad sabe muy bien que no lo fue y que no tuvo ninguna vinculación con el narcotráfico, fue mal acusado, la Justicia operó mal”, sostuvo.

LA CAMPAÑA EN PARANÁ

El ex candidato a concejal de Paraná destacó que “vemos a algunos referentes políticos militando, tanto a Rogelio Frigerio como otras figuras locales de peso. La realidad es que cuando se inició la causa de Varisco el vacío político se notó mucho, con intencionalidad o no”.

Y agregó que “sabemos que tanto Rogelio Frigerio como Patricia Bullrich, dos figuras con las que me ha tocado militar, son de buena fe, pero han tenido actitudes políticas que tendrán que salir a justificar”.

“Necesitamos que los referentes que estuvieron y que fueron protagonistas de esta alianza, tanto del radicalismo como del Pro, tengan un poco de consideración. No es una persona más, este no es un capítulo cerrado, acá hay que aclarar, agotar todas las instancias para que quede bien en claro que la figura de Varisco no tiene nada que ver con el narcotráfico”, remarcó.

Por lo cual estimó que “caminar la ciudad sin dejar en claro este tema va a ser difícil” haciendo alusión a la campaña que están llevando adelante los dirigentes. (www.REALPOLITIK.com.ar)