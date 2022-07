Urribarri, la oposición festeja, otros no tanto. Búsqueda de protagonismo tras condena

Con apenas un puñado de asistentes que no superaban las 70 personas, incluido niños, el ex gobernador condenado expuso días pasado en Gualeguaychú y hoy en Concordia irrumpió en dependencias municipales sin avisar.

En una peregrinación casi que solitaria, y como Pedro negando a Jesús, ni siquiera se vieron aquellos rostros que hoy ocupan cargos en el Estado, tanto en la planta, como funcionarios que han arrancado con él en función pública, salvo alguna excepción, como ocurrió en Concordia, donde se pudo observar a Aldo Álvarez, Funcionario de primera línea de Francolini, sentado a la derecha de su hijo Mauro.

O como ocurrió este miércoles, donde Urribarri visitó sorpresivamente las dependencias municipales del Polo Productivo Concordia, que es manejado por una reconocida urribarrista de apellido Méndez, quien le abrió las puertas sin consentimiento del Presidente Municipal Francolini, para que Urribarri haga fotos para posteos en sus redes sociales.

Es de destacar que esa dependencia Municipal es la canalizadora de los planes de reinserción laboral del Gobierno Nacional, que conduce Alberto Fernández, su ex empleador como embajador en Israel.

En ambas veredas opinan

Sólo unos pocos se contentan con su aparición, y es la oposición, que nota un aumento en la cantidad adeptos desde que Urribarri es tapa de medios, tanto por sus charlas como por las noticias judiciales, «Si Urribarri sigue apareciendo, no necesitamos ni hacer campaña, ganamos caminando.» se le escuchó decir a un referente opositor provincial.

Por su parte, uno de los popes del PJ provincial, comentó off the récord, «Pato (Urribarri), ve que la cosa se define en Bs.As., y no sería extraño que las imágenes de sus charlas las haga llegar a CFK, en demostración que sigue vivo políticamente hablando, cuando la realidad es totalmente contraria a ello, y mas de uno trata de no cruzarse en una foto con el Ex Gobernador condenado, ya que sólo recibirían epítetos poco agradables», sólo así se entiende la búsqueda de protagonismo que impulsa desde su condena y que sólo perjudica al peronismo.»

La irrupción de Urribarri cosecha opiniones de todo tipo, mientras continúa con su «operativo clamor», por los rincones de la provincia.