El juez Eduardo Ruhl acaba de elevar a juicio oral una causa por calumnias e injurias contra el exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Chipre e Israel, Sergio Urribarri. El conflicto viene de larga data y, durante años, se intentó llegar a un acuerdo de partes, pero no se consiguió.Urribarri fue demandado por el abogado Guillermo Mulet por calumnias e injurias en el año 2015. La presentación fue realizada a raíz de una repuesta que emitió el exmandatario provincial tras una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito de la familia Urribarri.Para responder a la presentación judicial que hicieron Mulet y Pagliotto en el Ministerio Público Fiscal, el exgobernador hizo llegar una carta a los medios en la que afirmaba que Pagliotto y Mulet eran “dos conocidos denunciadores seriales de dudosa probidad”. Respecto de Mulet, agregó que registraba “antecedentes penales con imputaciones judiciales por apoderarse de elementos sustraídos en un robo, habiendo sido oportunamente detenido por la Policía de la provincia”, a la vez que lo acusó de “encubrir a personas que participaron de un grave delito a una importante empresa avícola de Hernandarias”.

Esas declaraciones motivaron la querella de Mulet por injurias. Si bien nunca instó la conciliación, el demandante había planteado las condiciones para alcanzar un acuerdo: “Nunca hubo acuerdo. Yo no insté la conciliación. Los defensores del exgobernador siguen sosteniendo que Urribarri no dijo lo que dijo, e incluso aseguran que nunca recibieron la carta documento. Ellos plantean la prescripción, la caducidad de la causa y seguro que apelarán esta decisión aunque no sea apelable”.

El demandante añadió que “podría haber pedido indemnización dineraria”, sin embargo no lo hizo. “Sí pretendo que como tiene una multa de pena, se done el dinero a la Fundación Crisálida. Yo no quiero su dinero, que lo done”, subrayó Mulet.

Para una posible instancia de juicio, el querellante ya ofreció una serie de testimonios, entre quienes se cuenta a periodistas y la directora de Comunicación del gobierno provincial, Marisel Brusco.

Cómo fue la audiencia

De la audiencia de este martes participaron el juez de Garantías, Eduardo Rhul. También, el abogado querellante Mulet y sus representantes legales, Damián Petenatti e Iván Vernengo. Por otro lado, los abogados defensores, Calendario Pérez y Raúl Barrandeguy.

Las partes oralizaron la prueba que ofrecen para el debate.

Según el acta de la audiencia, el magistrado resolvió “dar por finalizada la audiencia e ingresar los autos a despacho para emitir el correspondiente auto”.