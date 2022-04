Una historia increíble…

En 1959, una bibliotecaria de Carolina del Sur llamó a la Policía porque un niño negro de 9 años no quería marcharse

McNair no se movió. Se subió al mostrador, con sus piernas delgadas colgando, y esperó, porque dijo que no se iría sin los libros. Cuando llegó la policías, los agentes determinaron que McNair no estaba causando disturbios públicos, y cuando Pearl dijo que pagaría los libros si McNair no los traía de vuelta, el bibliotecario accedió a prestárselos.