Una encuesta brasileña plantea un escenario disrruptivo con Massa 5 puntos arriba de Milei y Schiaretti duplicando sus votos

Atlas Intel muestra un empate técnico en el segundo puesto entre el libertario y Bullrich. Schiaretti da un salto de 5 puntos. hablamos en exclusiva con su director, Andei Roman.

Dijo el titular de Atlas Intel, Andrei Roman, sobre la sorpresa que representaría que Massa salga primero, ya que todas las encuestas conocidas lo ubican en segundo lugar, debajo de Milei. “El número de Massa expresa la totalidad de los votos que obtuvo en las primarias, todos los votos de Juan Grabois y otros electorales que no fueron a votar”, sostuvo Roman.

El analista brasileño agregó que “no es una remontada sino que es la base sólida de apoyos que tiene el peronismo, cercano al 30 por ciento. No hay una tendencia de subida”.

Massa no está viviendo una remontada, sino que es la base sólida de apoyos que tiene el peronismo, cercano al 30 por ciento. El ministro logró el apoyo del kirchnerismo y de los sectores moderados del peronismo.

El referente de Atas Intel evalúo que Massa no puede crecer porque “no puede separarse de la mala imagen del gobierno”, pero tiene a su favor que “Massa logra el apoyo d elos dos sectores en los que se divide el peronismo: el kirchernismo y los sectores moderados que apoyan a Alberto”.

Para explicar la caída de Milei, la encuesta ofrece una hipótesis sorprendente: el cordobés Juan Schiaretti se vería beneficiado de un salto brusco de 5 puntos y pasaría de 4,8 por ciento a 11,8 por ciento, consolidándose en el cuarto lugar y relegando a Mirian Bregman al 3,9 por ciento.

Milei y Bullrich pierden fuerza, por la migración en el caso de Milei por cuenta de electores jovenes no politizados que no están muy conforme con su estilo y migran a Schiaretti, que también crece con votos de Larreta que no adhieren a Patricia.

“Milei y Bullrich pierden fuerza, por la migración en el caso de Milei por cuenta de electores jovenes no politizados que no están muy conforme con el estilo de Milei y migran sus votos a Schiaretti y también votos de Larreta, que no adhieren a Patricia sino a Schiaretti”, sostuvo Roman y agregó “ambos pueden recuperar esos votos, estos que vemos puede ser una tendencia temporaria”.

“No podemos hacer un pronostico de quien entra al a balotaje entre Bullruch y Milei, es una situación muy pareja”, destacó.

El relevamiento también mide un eventual balotaje en donde Massa perdería por menos de dos puntos (41-39,3) con Milei y por 5 puntos con Bullrich (42,3-37,2).

Pero Roman se cuida de aclarar que “el resultado final (de una segunda vuelta) va a depender de tendencias de ultima hora. Massa perdería con los dos, pero tiene mas chances contra Milei por alto grado de rechazo del libertario”.

Fuente: LPO

