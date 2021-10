Turistas pagaron $13.000 en milanesas a la napolitana: “Nos sentimos estafados”

Turistas de Buenos Aires manifestaron malestar tras pagar más de 13.000 pesos en un local gastronómico de Concordia: pidieron 10 milanesas a la napolitana con papas fritas, dos cervezas y una gaseosa chica.El hombre que denunció que se sintieron estafados, expresó que es oriundo de Concordia pero hace unos años vive en la vecina provincia. “El sábado llegamos desde Buenos Aires con una familia de amigos. Como era mediodía, salimos a buscar para almorzar algo rápido y cerca, ya que estábamos alojados en unas cabañas”, expresó.En ese sentido, manifestó que “pedimos milanesa napo con fritas, 10 porciones, que era lo que nos hacían rápido, en 40 minutos. Tomamos dos cervezas Corona de 710 cm3 y una gaseosa Cola de 350 cm3”.

“Al pedir la cuenta no podíamos creer la caradurez que tuvieron para cobrarnos $13.382. Nos preguntaron por qué no pedimos precios y es porque sinceramente no pensamos que era para tanto. Al pedir explicaciones nos dijeron: `ustedes deberían haber mirado el precio, para eso está la carta´”, indicó.

Y agregó: “como soy persona educada, tanto como mi amigo, no quisimos discutir, solo pagamos y nos fuimos con toda la bronca. Como turista pienso que me estafaron”, remarcó a Diario Junio.

El Secretario de Turismo de Concordia, Aldo Álvarez, confirmó a Elonce que se comunicarán con el hombre para preguntarle cómo fue fehacientemente la situación y, de haber irregularidades, analizarán denunciar en Defensa del Consumidor.