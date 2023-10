Troncoso habla del futuro gabinete, del Fiscal de Estado y de la transición

COMPARTIR

El diputado provincial Manuel Troncoso (Juntos) da varias definiciones: «respeto pero no comparto» la decisión de la titular del PRO, Patricia Bullrich, de sumar su apoyo a Javier Mile en el balotaje del 19 de noviembre; dice que en la conformación del futuro gabinete del gobernador electo Rogelio Frigerio no habrá «loteo del Estado» para el reparto de cargos entre las distintas fuerzas de la coalición, «como ocurrió entre Alberto Fernández, Cristina Fernández y Sergio Massa, y que nos llevó a la situación catastrófica en la que estamos», y que en los próximos días se anunciará el futuro gabinete, pero de momento no piensan en «pedir la renuncia a nadie», con lo cual el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, que tiene acuerdo constitucional, seguiría en funciones. Distinta sería la situación de los responsables de los organismos de control -Contaduría, Tesorería, Tribunal de Cuentas- si es que el Ejecutivo avanza con designaciones de última hora.

Troncoso mantuvo una extensa entrevista con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 y dijo sentirse «muy conforme con el resultado» de las elecciones del domingo 22. «Fue una elección histórica en toda la Provincia. En la ciudad de Concordia, donde me tocó tener la campaña a cargo, quedamos muy contentos. Nos sobrepusimos a un escenario adverso que fue atravesar una elección desdoblada, con amplia y cómoda ventaja, a la unificación por decisión estratégica del Gobierno provincial, que unificó y nos complicó el escenario, con Milei en la cancha. Pero quedó confirmado que el gran elector es Rogelio Frigerio», analizó.

En ese escenario, dice que no será una complicación que el PJ tenga mayoría en el Senado entrerriano. «Si algo caracteriza a Frigerio, y es lo que más me honra de su liderazgo, es la vocación de diálogo y consenso que tiene. Fue ministro del Interior y llevó adelante acuerdos, como el Pacto Fiscal, con 5 de 24 gobernadores, con un quinto en Diputados, un quinto de los senadores. Las políticas transformadoras que llevamos adelante fueron muchas a partir del diálogo. Ahora no va a ser la excepción. Tenemos en el Senado una relación de 8 a 9, pero confiamos en el diálogo y en poner por sobre las banderas políticas, el proyecto provincial. Confiamos en ello. No lo vemos como adversidad. Ahí podemos encontrar la fortaleza de encontrar puentes», aseguró.

En la transición con la administración saliente del gobernador Gustavo Bordet apunta que uno de los temas a discutir tiene que ver con las designaciones de última hora que se produjero. «Eso aparece en el horizonte como un tema a hablar y controlar. También, la paritaria docente. Entendemos que nuestro gobierno se va a tener que hacer cargo de algunas cuestiones, por lo cual necesitamos tener información precisa. Nosotros no queremos una cogestión. Hay un gobierno de Bordet que termina el 10 de diciembre. Nosotros somos gobierno entrante. La transición es estar atentos. Pero las responsabilidades reales empiezan el 10 de dicembre», diferenció.

Respecto de la decisión del ministro de Economía, Hugo Ballay, de atar la negociación salarial con los sindicatos a la marcha de la transición, Troncoso apuntó: «Entiendo que el planteo del ministro responde a una buena fe contactual. Necesitamos tener el derecho a la información y estar anoticiados de la política de fondo que impacten en el presupuesto y en las cuentas».

En lo que hace a la decisión de Patricia Bullrich de sumar su voto a Javier Mile en el balotaje del domingo 19 de noviembre, señaló: «Es una decisión de Bullrich. La respeto pero no la comparto. La flamante Liga de Gobernadores, que Frigerio compone y lidera, tomó una definición. Creo que esa foto de la Liga de Gobernadores, muestra una fuerte reconversión de Juntos. Mientras todos hablan del final de Juntos, yo creo que no. Hay una fuerte reconversión política y geopolítica. Acá la foto es muy interesante. Hay un corredor geopolítico, con enclave en Cuyo, en la Region Centro, con Santa Fe y Entre Ríos, y podría con Córdoba, donde hay un gobernador con el que se puede hablar.Creo que acá la nota saliente es que hay que una posición política nueva de Juntos. El interior político debe tener el liderazgo y no Buenos Aires».

Los gobernadores, amplió, «son los que han tenido el voto de confianza, ungidos por la gente, que les ha otorgado la responsabildiad de gobernar y administrar. Una cosa es dar apoyo a alguien cuando no te toca la responsabildiad de gobernador, como Patricia; a nosotros nos toca gobernar. Hay que ser prudentes, equilibrados, y las energías que tenemos volcarlas en el armado de equipos, analizar todo, y no entrar en el poroteo electoral».

Troncoso no admite que va a formar parte del gabinete de Frigerio. «Yo soy un soldado de Rogelio», define, y luego acota: «Yo voy a estar cerca de la gestión en Paraná, acompañandolo, gestionando, empujando expedientes, haciendo todo lo que haya que hacer para transformar la provincia. Estoy en política desde muy chico. Jamás quise estar en la rapiña de cargos. Tengo la suerte de star en un equipo que conduce Rogelio. Creo que nos tocan muchos años por delante. Los cargos van y vienen. Somos todos fusibles, prescindibles, el único imprescindible es quien conduce».

«En el caso del fiscal de Estado, la norma constitucional lo asiste. Si hay algo que nosotros debemos respetar y hacer es respetar la norma. No me imagino pidiéndole la renuncia a nadie. Tenemos mil prioridades que ver antes de pedir a alguien la renuncia», dice sobre el futuro de Julio Rodriguez Signes.

