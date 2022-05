TRIUNFO DEL CIRCULO ROJO : Salió el fallo en contra de la fiscal Goyeneche

Con los votos de los integrantes del Tribunal Subrogante Ibarra, Matorras, Lopez Arango y Federik; solamente a favor lo hizo el vocal Bernardo Salduna.

Ni la Formosa de Gildo, ni la Santa Cruz K, La noticia es la Entre Ríos de Bordet.

Bordet lo hizo, por fin logró aglutinar la atención; que todas las miradas se posen sobre nuestra provincia, lo que daría envidia a aquel “sueño entrerriano” con forma de U, que se convirtió en pesadilla, y que promete ser, a su vez, la pesadilla de Bordet. “No se va sólo” dicen algunos analistas.

No hablan ahora de la Formosa de Gildo Insfrán, ni de la Santa Cruz K. Quedaron empañadas y empequeñecidas al lado del papelón que estamos haciendo. El ejemplo de lo pernicioso, de lo indebido, es otro: Los medios nacionales TN, Clarín; La Nación; Infobae, etc. se escandalizan con la Entre Ríos de Bordet. Quedó expuesto el desorden, la falta de liderazgo político, el clima caótico que reina. Perón lo decía muy bien «Gobernar es fácil, lo difícil es conducir…» Si no pregúntenle al Gobernador, que hasta tuvo que soportar que la Corte salga como un bombero a intentar apagar el incendio, pero parece que ese esfuerzo no alcanzará.

Aquí en ésta provincia falló, y siguen fallando, según entienden éstas publicaciones, el estado de derecho, la democracia, la calidad institucional que hace rato venimos señalando que está seriamente afectada.

Hasta la oposición de Frigerio, más que tibia y timorata a último momento se decidió a no quedarse callada: Para hacer juego con ese embate mediático, también denuncia persecución a quienes investigan. Los coqueteos y la gestualidad cómplice de Bordet con Frigerio no puede terminar bien nunca, dicen sus críticos peronistas paladar negro con cada vez más convicción, y recuerdan otra frase de Perón que entienden aplicable: “Quien le da pan a perro ajeno, pierde el pan y pierde al perro”.

En el plano judicial, el amparo interpuesto por Goyeneche que cuenta con sentencia favorable de primera instancia de la Jueza Albornoz para no apartar al Ministerio Público de la acusación en el trámite de Jury, fue rechazado por el STJER .

Con los votos de los Camaristas laborales Fabiola Bogada Ibarra, Emilio Matorras (ex asesor letrado de la Secretaría de Gobierno de Gualeguay, en gestión de su hermano Rubén) Gabriela López Arango, (cercana a Alejandro Cánepa, el operador de la Ministra Romero en la Asociación de Magistrado) y del Camarista Guillermo Federik ( ex funcionario de Moine) votaron en contra de goyeneche, solamente lo hizo a favor el vocal Bernardo Salduna. La votación quedó 4 a 1, por lo tanto la destitución de Cecilia Goyeneche es un hecho.

Queda despejado el camino para que el resto de la truop del Gobernador arrase con Goyenecche.

