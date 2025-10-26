Tragedia en Misiones: una mujer de Corrientes herida tras la caída del colectivo del puente Yazá

El Hospital Samic de Oberá confirmó que Denis Alamara se encuentra internada junto a otros 28 heridos tras el siniestro vial de la madrugada en Campo Viera.

Una mujer oriunda de Ituzaingó, provincia de Corrientes, se encuentra entre los heridos del trágico accidente que conmocionó al país, luego de que un colectivo de larga distancia cayera al vacío desde el puente Yazá en Campo Viera, Misiones, tras chocar de frente con un automóvil.

El trágico hecho, ocurrido alrededor de las 4:30 de la mañana sobre la Ruta Nacional 14, dejó un saldo provisorio de 10 víctimas fatales y 29 heridos, varios de ellos de gravedad. Se confirmó además que cuatro pacientes debieron ser derivados de urgencia al Hospital Madariaga de Posadas.

El listado de asistidos incluye a personas provenientes de distintas localidades de Misiones como Apóstoles, Eldorado, Oberá, Montecarlo, Campo Grande, Wanda y Puerto Piray.