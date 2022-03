Trabajadoras de Casas Particulares: la meta es “sostener la quinta categoría”

En este punto aclaró que, en caso de obtenerse la mejora, las trabajadoras mensualizadas deberían cobrarlo a partir de mayo y las que trabajan por hora, en forma inmediata, a partir del 1° de abril. Actualmente una trabajadora en quinta categoría, la más común, con retiro debe ganar tiene un piso salarial de $34.148,50 mensuales (para quienes trabajan ocho horas diarias, de lunes a sábado y la hora quedó en $278.

Programa Registradas

En otro orden, y consultada sobre la marcha del programa Registradas, para formalizar el sector y evitar el trabajo en negro, Muñoz indicó que no hubo muchos avances en estos meses debido a problemas y demoras con las altas de aquellos trámites realizados por los empleadores para registrara a sus empleadas. “Esto generó malestar porque hubo compañeras que estuvieron tres meses o más cobrando la mitad del sueldo. También, al no incluir empleadores que ya tenían trabajadoras registradas, se generaron despidos y la toma de nuevas compañeras. Lo que al principio parecía que iba a funcionar con los registros, no tuvo la repercusión que se esperaba”, puntualizó.