DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La semana comenzará con un escenario meteorológico fuertemente inestable en buena parte de Argentina. Un frente frío activará tormentas intensas con lluvias abundantes y ráfagas fuertes, barriendo el centro y norte del país.

Las condiciones meteorológicas en Argentina vuelven a mostrar un giro marcado tras varios días de ambiente cálido y húmedo con condiciones relativamente estables en el centro del país. Este patrón, típico del final del verano, ha favorecido el almacenamiento de humedad en la atmósfera, creando el escenario ideal para el desarrollo de tormentas de fuerte intensidad.

Durante el fin de semana ya comenzaron a registrarse lluvias y tormentas en distintas provincias, cuya severidad motivó la emisión de alertas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El contraste entre el aire cálido y húmedo, dominante en el centro y norte de Argentina, y el avance de un pulso de aire frío desde el sur prepara el terreno para un evento de tiempo significativo entre el lunes y el martes.

Lunes y martes complicados por el avance de un frente frío

El momento más crítico de la semana llegará entre el lunes y el martes, cuando un frente frío avance sobre la región central del país, empujado por un sistema de vientos intensos que afectará especialmente al oeste y centro de la Patagonia con vientos de hasta 100 km/h .

Las alertas vigentes para el lunes 16 son amarillas por vientos intensos en la Patagonia y el oeste de Mendoza, naranja por viento zonda en el sur mendocino, y amarilla por tormentas en el centro del país.

Este sistema frontal actuará como disparador de tormentas fuertes a localmente severas, especialmente sobre la región Pampeana, en tanto que sobre la provincia de Mendoza dará lugar a un evento de tiempo Zonda, particularmente intenso en la porción sur de la provincia, donde las ráfagas podrían superar los 80 km/h. Las previsiones de Meteored están en línea con las alertas del SMN para el lunes y martes, donde se destacan las condiciones de tiempo crítico en el centro del país en esas 48 horas.

Las alertas vigentes para el martes 17 son amarillas por vientos intensos en el oeste y sur de la Patagonia, y por tormentas fuertes en el nordeste de la Patagonia y el centro de Argentina

Las precipitaciones podrían ser muy abundantes en sectores de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Entre Ríos y el este de La Pampa. En algunos puntos los acumulados de lluvia podrían alcanzar -o incluso superar- los 100 a 150 milímetros, valores capaces de generar anegamientos temporarios en áreas urbanas y complicaciones en zonas rurales.

Además de lluvias intensas, algunas de las tormentas estarán acompañadas por ráfagas fuertes, caída de granizo aislado y actividad eléctrica frecuente. Para el sector agropecuario, este evento puede resultar clave: por un lado aportará humedad muy necesaria en algunos suelos, pero por otro podría retrasar labores de cosecha o trabajos de campo en áreas de la región núcleo, y ocasionar daños en los cultivos.

Cómo seguirá el tiempo el resto de la semana

Luego del pasaje del frente frío, el panorama en el centro de Argentina tenderá a estabilizarse gradual y temporariamente desde el miércoles. El sistema frontal avanzará hacia el norte del país, trasladando el foco de lluvias y tormentas hacia el Litoral y el norte argentino.

En provincias como Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa podrían persistir chaparrones y tormentas aisladas durante la segunda mitad de la semana, aunque con menor intensidad que en el evento del comienzo.

Algunos sectores en la provincia de Buenos Aires, pueden acercarse a los 200 mm de precipitación acumulada hasta el próximo viernes

Pero a partir del viernes, la entrada de un nuevo pulso de aire frío inestabilizará las condiciones meteorológicas en el centro del país, con lluvias y tormentas que persistirán -con mejorías temporarias- hasta los primeros días de la próxima semana. Los acumulados hasta el próximo fin de semana podrían superar los 200 mm en sectores de la provincia de Buenos Aires (del lunes 16 al lunes 23 de marzo)

Como ocurre en esta época de transición estacional, la atmósfera continuará mostrando una marcada variabilidad. Por eso, seguir de cerca nuestras actualizaciones del pronóstico y las alertas meteorológicas será clave para anticiparse a los cambios del tiempo en los próximos días.