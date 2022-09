Teorías : El día que Menem teorizó sobre la versión de que Cristina asesinó a Néstor por sufrir violencia de género

Seis años después del 27 de octubre de 2010, cuando el ex presidente murió en su casa de El Calafate, Carlos Menem brindó una entrevista en la que aseguró que Kirchner “la castigaba muy feo” a su esposa y que ella lo habría matado en respuesta.

Unos seis años después de aquel fatídico 27 de octubre de 2010 cuando el ex presidente Néstor Kirchner falleció en su casa de El Calafate, adonde se había ido con su esposa y, por entonces, presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a descansar durante el censo nacional, otro ex mandatario decidió hablar al respecto.

Fue Carlos Saúl Menem, símbolo inalterable de la década del 90, quien en febrero de 2016 se animó a hablar del matrimonio Kirchner y teorizó sobre la probable causa de muerte del ex presidente. “Muchos sostienen que a Néstor lo mató la mujer”, aseguró tajante.

“Creo que Cristina Fernández de Kirchner es una mujer inteligente, capaz, pero muy soberbia. Muy soberbia. Pero bueno, si llegó a gobernar la Argentina es por algo”, comenzó relatando Menem ante la pregunta del periodista de la radio La Once Diez.

Pausado, sopesando sus palabras, dejó traslucir otra sospecha que existe en el ambiente político desde hace ya varios años. “Por lo que uno se informó y escuchó, Néstor la castigaba mucho a ella”, explicó, dando a entender que en la intimidad del matrimonio presidencial habrían existido episodios de violencia de género.

“Durante un acto, cuando yo era presidente, Néstor dijo cualquier cantidad de cosas a favor mío. De hecho, cuando me bajé del palco, Néstor dijo que yo era el mejor presidente de todos los tiempos. Apenas bajé, alguien me preguntó sobre lo que había dicho Néstor, y le dije: ‘Va a ser el primero que me va a dar una puñalada’, y así fue”, aseguró Menem.

Finalmente, el ex presidente sembró dudas sobre los últimos momentos del ex presidente y lo que realmente ocurrió en la intimidad de la vivienda de El Calate: “La muerte del esposo quedó medio en duda, a punto tal que se está por hacer una autopsia para saber de qué murió. Muchos sostienen que a Néstor lo habría matado la mujer y, de acuerdo a lo que uno escuchó y se informó, la castigaba muy feo, y entonces ella lo habría matado”, confesó.

El periodista Franco Torchia, quien era el encargado de llevar adelante la entrevista, decidió repreguntar ante lo contundente de las declaraciones del ex presidente. “¿Y vos que pensás de esa teoría?”, le dijo. “Hasta que no se pruebe lo que se dice, no tengo la autoridad ni el conocimiento de afirmar que a Néstor lo mató la mujer”, sentenció.

