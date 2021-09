Te invitamos a ver aquí, en directo el regreso de ABBA !!! JUEVES 2 SEP 13.45 HS

Este jueves a las 13.45hs Argentina comienza el evento global online en el que presentarán sus nuevas canciones.

Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus y Anni-Frid Lyngstad, es decir, ABBA, vuelven este jueves 2 de septiembre con nueva música cuarenta años después de su separación. El que sin duda es el acontecimiento pop de la temporada llega cargado de modernidad, con un evento global en línea que servirá para presentar las canciones con las que pretenden reconquistar el mundo.

Conocemos el título de dos de ellas, ‘I still have faith in you’ y ‘Don’t shut me down’, que fueron anunciadas en 2018, y cuyo estreno quedó truncado por la pandemia. Pero habrá otras tres, así que el mundo entero está conteniendo la respiración ante cuenta atrás de un estreno que, cuando arranque esta tarde a las 18.45h (hora española), nos permitirá saber si los que fueron los mejores compositores del pop europeo siguen manteniendo la forma.

«Deberían haber salido a finales del año pasado. Debido a dificultades técnicas y la pandemia, se retrasaron las cosas. Pero Björn Ulvaeus me prometió que la nueva música de Abba saldrá en 2021», confirmó recientemente el periodista Geoff Lloyd, uno de los pocos que ha entrevistado al grupo antes de este regreso estelar.

Aunque ABBA no van a hacer ninguna gira, según afirmó en 2018 su manager, el grupo tiene preparado un espectáculo de lo más innovador que va a permitirles hacer caja desde el sofá de sus mansiones. Se trata de una función musical interactiva, que se estrenará el próximo mes de mayo con la presencia de los cuatro en un teatro de Londres que estará especialmente adaptado para el montaje. Será el único día que se pueda ver a los célebres músicos suecos, ya que el show está basado en lo que han bautizado como ‘Abba-tars’, que no es otra cosa que holograma de cada uno de ellos. La idea ha sido cosa del famoso productor británico Simon Fuller, que ha convencido a los miembros de la banda (todos mayores de 70 años: Anni-Frid Lyngstad tiene 75, Agnetha Fältskog 71, Björn Ulvaeus 76 y Benny Andersson 74) de que se puede hacer una gira más que rentable sacando a pasear por el mundo cuatro copias digitales de cada uno de ellos.

Este proyecto vendrá acompañado de la publicación de una película-documental que pretende mostrar la trayectoria del grupo y el proceso de grabación de todos estos nuevos productos. «Gracias por esperar, el viaje está por comenzar», anunció el grupo en las redes sociales la semana pasada.