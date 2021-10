SOLIDARIDAD CON NIK; CON LOS CHICOS NO ANIBAL¡!!

Rechazo al polémico tuit de Aníbal Fernández contra el dibujante Nik, que derivó en una denuncia y un pedido de disculpas. Darío Báez Candidato a Diputado Nacional por Podemos “lista 50” dijo; nos solidarizamos con el dibujante desde nuestro espacio y nos manifestamos contra las amenazas del ministro de seguridad de la nación” Aníbal Fernández”. Advertimos que la violencia se puede espiralizar si el gobierno sigue atentando contra la integridad de las instituciones de la democracia o si las utiliza para amedrentar ciudadanos. Un ministro, en democracia, no puede hacer abuso de su cargo en ningún caso, solo son empleados públicos y su deber es servir.

Nos sumamos a las expresiones de NIK de que con los “chicos no”; publicar un mensaje con alusión al colegio al que van las hijas del dibujante es un atropello imperdonable. Para Báez; hay que interpelar desde la “Cámara de Diputados de la Nación” a Aníbal Fernández, para saber hasta qué punto se está utilizando la “cartera de seguridad” en investigar; periodistas, artistas, políticos, empresarios etc., porque llegar hasta el punto de exponer a los hijos de los mismos y su círculo familiar no se puede dejar pasar, donde estudian, donde viven son cuestiones del orden privado que nada tiene que ver con la cosa pública.

Se vive en un clima en donde se privilegia la desinformación, que no se transparenta los actos de gobierno – o mejor dicho se selecciona muy bien y a cuentas gotas que se informa– un gobierno que hace una relativización de la verdad y utiliza los resortes del poder para su beneficio, sin escrúpulos, debe ser controlado desde la “Cámara de Representantes” del pueblo. Es manifiesto que los beneficios de controlar el poder los diferentes gobiernos lo han aprovechado arbitrariamente y es porque el activo más valioso que tienen a la hora de intimidar es su posición política, pero también es una señal de desesperación cuando las cosas no están saliendo bien y esto se nota en el actual gobierno.

Los ciudadanos que no nos privilegiamos de ser parte del gobierno, somos víctimas de quienes con su indulgencia se creen más allá del bien y el mal, por eso muchos insistimos en que la salida es fortalecer las instituciones y su independencia porque es igual a poner en valor la república y su división de poderes. No podemos dejar pasar esta actitud prepotente de un funcionario público, ni tolerar ningún desliz hacia el autoritarismo o el hipercontrol, contra un ciudadano de a pie que paga sus impuestos por el bien de la democracia y sus instituciones no lo podemos tolerar nunca más…

