SOBRESEYERON A FUNCIONARIO MUNICIPAL IMPLICADO EN EL ACCIDENTE QUE LE PROVOCÓ GRAVES LESIONES A BRUNO ESCOBAR

La fiscal de la causa, la Dra. María José Fonseca, en los pasillos del palacio de Tribunales, indicó ante nuestro medio que la investigación trata de determinar las responsabilidades en el accidente ocurrido en el boliche Costa Cruz.

Ayer se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga las “lesiones gravísimas” que sufriera el joven concordiense Bruno Escobar, quien cayó de una escalera en el boliche Costa Cruz, en una madrugada de septiembre del 2017.

Por ese hecho estaban acusados los hermanos Pietrantrueno como titulares del lugar y un grupo de funcionarios municipales, como responsables de los controles en las medidas de seguridad y aspectos relacionados; pero en este sentido, el ex Director de Inspección General de la Municipalidad, Jorge Boujón, fue finalmente beneficiado con el sobreseimiento.

Sobre lo resuelto por el juez de garantías, el Dr. Mario Figueroa, la fiscal Fonseca dijo que “la imputación de Boujón fue en junio del año pasado y se basó en elementos de prueba que en un primer momento alcanzaban para realizar una imputación”, aclaró.

Del mismo modo la fiscal admitió que “a esta altura del proceso, cuando la parte acusatoria tiene que reunir todos los elementos para efectuar un requerimiento de elevación de la causa a juicio, se llega a la cuenta de que a la hora de proyectarse en una futura sentencia condenatoria, los elementos recabados contra Boujon no eran suficientes porque no hay pruebas para el encuadre de la figura penal típica cuando se habla de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, esperó.

ABOGADO DEFENSOR: “SE LO ACUSÓ DE ALGO QUE NO COMETIÓ”

Por su parte, el Dr. Marcelo Spinelli, abogado defensor de Jorge Boujón, mencionó que “en los comienzos de la investigación que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal, se le atribuyeron a mi representado, por entonces Director de Inspección General, conductas que habrían facilitado la habilitación del local bailable, a pesar de que adolecía de incumplimientos que luego terminaron facilitando el evento con las lesiones en la víctima”, dijo Sinelli, quien además enfatizó: “entendemos que Boujón no tuvo nada que ver en todo esto. En el área de su incumbencia cumplió con su trabajo acabadamente, tomó todas las medidas que debía tomar en mérito a la función que le cabía, inclusive en el dictamen advierte que faltaba el final de obra”, remarcó el abogado.

Para Spinelli, “quedó demostrado que la conducta no está comprendida en el delito que se le imputaba a Boujón en mérito al artículo 48, es decir: incumplimiento de deberes de funcionario público, o sea que se lo acusó de algo que no cometió, por lo que no existe ningún fundamento legal ni de hecho que permita sostener esa acusación”, aclaró.

“A estos argumentos -dijo- la fiscalía adhirió y tanto la defensa como el ministerio público fiscal coincidimos en el sobreseimiento, y ante esta coincidencia, el señor juez hizo lugar y dictó el sobreseimiento”, insistió.

Fuente : El Sol

