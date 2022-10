Sin PASO y sin Ley de Lemas, la estrategia de Bordet para no terminar como Urribarri

Tal como anticipamos en este Portal, Gustavo Bordet confirmó estar consultando a diputados provinciales e intendentes de su partido sobre la posible suspensión de las PASO, y además desestimó la aplicación de la Ley de Lemas que muchos sectores del peronismo están pidiendo insistentemente.

Según Gustavo, recurrir a la Ley de Lemas en Entre Ríos no sería necesario ya que las mediciones que maneja le estarían dando una fuerte caída a Frigerio en la intención de voto, lo que permitiría obtener una victoria al justicialismo. Cómo buscando descomprimir la situación tratando de convencer a los intendentes del PJ y principalmente a los candidatos que se puede ganar sin Ley de Lemas.

En realidad, las encuestas marcan hoy un claro triunfo de CAMBIEMOS, por al menos 25 puntos de diferencia, es por eso que nadie de la oposición se manifiesta, ni siquiera quien sería el virtual futuro gobernador, Rogelio Frigerio, que no realiza comentario alguno ya que su triunfo está asegurado por el VOTO CASTIGO que habría contra el gobierno.

De suspenderse las PASO, y que cada partido vaya a internas, haría que muchos candidatos a intendencias de ciudades grandes, como Paraná, se bajen de la candidatura porque no podrían solventar los costos de campaña. En Paraná la cantidad de candidatos actuales de CAMBIEMOS supera la docena. Ir a una interna partidaria haría repensar a la mayoría.

Analizando el panorama actual, el peronismo para poder obtener la victoria, o al menos aspirar a ella, la UNICA manera que tiene es desdoblando las elecciones y aplicando la LEY de LEMAS, que junta los votos de cada facción, y da como ganador al candidato de esa facción por más que no sea el más votado en general.

El peronismo podría, con la Ley de Lemas, sembrando varios candidatos a Gobernador, lograr una sumatoria de votos que supere a la oposición, pero, si se va a una elección tradicional, cabeza a cabeza, un candidato peronista como Bahl o Cresto, Bahl, Piaggio, Laurito, Bahilo, Stratta etc contra quien sería el candidato seguro de CAMBIEMOS, Rogelio Frigerio, es una derrota asegurada del justicialismo entrerriano.

Bordet y su fiel ladero Giano son los que se oponen a la aplicación de la Ley de Lemas, y en el lado opuesto están principalmente Cresto y Bahl, quienes tienen serias aspiraciones a la gobernación, pero se suman muchísimos más como Fuertes, Lauritto, Piaggio, Rossi etc.

Con la Ley de Lemas, Angel Giano no alcanzaría su objetivo de coronarse como intendente de Concordia. Y a Bordet lo beneficia la derrota peronista porque no quiere correr la misma desgracia que El Pato, juzgado y condenado bajo un gobierno de sus “compañeros”. Bordet preferiría “favorecer” a la oposición, que, en su ebriedad triunfalista, y por agradecimiento ante el favor tácito recibido, optaría “perdonar” y “olvidar” los actos dudosos de gobierno durante la gestión de Gustavo.

Increíblemente, la estrategia de Bordet para protegerse al no tener reelección, es que el poder no caiga en manos de otro peronista, porque con el peronismo perdiendo, desde la legislatura él quedaría como jefe de la oposición, y estaría seguro. Las conversaciones, negociaciones, entre Bordet y Frigerio ya estarían hechas, solo resta que el tiempo confirme todo lo orquestado. El caso Urribarri como precedente pesa mucho, y Bordet no quiere arriesgarse a terminar igual, porque como con Urribarri, con un juicio y una condena no bastaría. Parece que si la justicia investiga a Bordet, hay mucho por destapar, una caja de Pandora escandalosa de hechos de corruptela.

