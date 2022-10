“SI CONTINÚAN LOS ROBOS NO VENDRÁN MÁS TURISTAS A PUERTO YERUÁ”, SENTENCIÓ UN PROPIETARIO QUE RESIDE EN BUENOS AIRES

Hugo D’angelo es un comerciante de Buenos Aires que hace casi 20 años, compró una vivienda en la localidad de Puerto Yeruá a una cuadra de la Municipalidad. “Compré esta casita para disfrutarla y pasarla bien y comencé ahora con este tipo de sorpresas. Ya es la segunda vez que me roban en un mes aproximadamente”, aseguró a Diario del SUR Digital.

D’angelo, señaló que “la otra vez fue en el perímetro de la vivienda, en donde se llevaron receptores solares y otras cosas y ahora palanquearon las puertas, entraron y robaron televisores, garrafas y otros elementos de valor”.

Consultado si realizó las denuncias pertinentes, el damnificado dijo que “las dos veces se denunció. Vinieron acá, se recabaron datos y sacaron fotos”.

D’angelo, agregó que también se comunicó por whatsapp con el intendente Daniel Benítez, buscando algún tipo de solución ante los reiterados robos en Puerto Yeruá y me dijo que “Se comunicaría con el Ministerio de Gobierno para ver si pueden mandar más policías. Ahora yo hablé con la Policía y me dijeron que falta gente y por otro desde el municipio me dijeron que la Policía no actúa bien, no sé, la cuestión que uno queda al medio de todo esto”, se quejó.

“Yo por lo que estuve averiguando y moverme por mis propios medios, me enteré que la mayoría de la gente saben quiénes andan en esto con la manito larga. Que hay chicos que andan en la droga, que roban para drogarse e incluso hasta me dijeron que hay chicos que son de familias bien y que delinquen para comprar. Es lo que me dijo mucha gente, pero yo no soy de acá como para confirmarlo. Que muchas veces como nos roban a los turistas, que tenemos aca acá, pero que no vivimos. La gente de acá no se siente tan afectada en este aspecto. Si continúan los robos no vendrán más turistas a Puerto Yeruá”, sentenció D’angelo.

Se recuerda que hace unos días un grupo de vecinos cansados de los robos le pidió al Intendente Benítez por nota que convoque a la Policía, a los concejales, a los vecinos y las fuerzas vivas del Pueblo. Todo cayó en saco roto, pues Benítez se reunió solo con la Policía y algunos de sus funcionarios, sin la participación de nadie.

