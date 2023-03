Seguro médico para ingresar a Uruguay. Aclararon que la medida “por el momento está suspendida”

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

l coordinador del Centro de Frontera Concordia-Salto, Diego Labeque, explicó que la medida está en vigencia, “pero por el momento está suspendida”. Por lo tanto, al menos en el paso Concordia-Salto, para ingresar al vecino país se sigue pidiendo DNI y el título del vehículo.

El Poder Ejecutivo uruguayo decretó la obligatoriedad de cobertura médica o seguro médico, desde el pasado 16 de febrero. La medida rige para todos aquellos extranjeros que quieran ingresar al país por medio aéreo, marítimo o terrestre, según un documento aprobado por el Consejo de Ministros y firmado por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

Al respecto, Diego Labeque Drewanz comentó que “la medida rige para todos los extranjeros de cualquier parte del mundo que quieren ingresar al territorio de la República Oriental del Uruguay por cualquier vía”.

Asimismo, resaltó que las personas que deseen ingresar al vecino país “deben contar con la cobertura médica o seguro médico, ya sea por un rato o por un lapso más extendido en calidad de turista”.

Consultado si el decreto de la obligatoriedad de cobertura médica o seguro médico ya está en vigencia, Labeque Drewanz indicó que “la medida está en vigencia pero no está implementada, si fue anunciada y publicada en los boletines oficiales, pero por el momento está suspendida y no se exige para cruzar al menos en el Centro Frontera Concordia-Salto”. Subrayando que “la persona que no lo tiene puede ingresar al vecino país con la documentación que siempre se exige”, es decir “DNI o pasaporte y el título de vehículo con el cual circula”.