Seguridad Vial: detectar puntos ciegos para una conducción segura

La conducción requiere de una concentración total para evitar accidentes y garantizar un desplazamiento eficaz y seguro. Muchas veces aparecen de repente vehículos en el camino que no se encontraban en el radar de visión normal, por lo que es primordial conocer los riesgos al volante y anticiparse para prevenirlos

¿Qué son los puntos ciegos y cómo evitarlos?

Suele ser común que quienes conducen hayan tenido la experiencia sorpresiva de ver un automóvil o motocicleta aparecer de repente muy cerca del vehículo propio, a pesar de haber vigilado cuidadosamente los espejos retrovisores. En ocasiones, por más que se inspeccionen todos los espejos, no es posible detectar o localizar ese vehículo que parece aparecer ´de la nada´. Esto se debe a lo que se conoce como puntos ciegos.

Entonces, ¿qué son los puntos ciegos? Los puntos ciegos son áreas que no son visibles en los espejos retrovisores, a menudo debido a la obstrucción causada por los marcos o los bordes del propio vehículo. También se presentan puntos ciegos en el parabrisas, tanto en el lado izquierdo como en el lado del copiloto.

Es importante mencionar que los puntos ciegos pueden variar según el tipo de vehículo que se conduzca, ya sea un automóvil, un camión u otro vehículo de gran tamaño. Cada tipo de vehículo tendrá sus propios puntos ciegos. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que incluso los vehículos más pequeños pueden aparecer repentinamente en nuestros puntos ciegos, aunque no los hayamos registrado previamente en nuestro campo de visión.

Los puntos ciegos, a veces conocidos como “ángulos muertos”, son responsables de muchos accidentes de tráfico, por lo que es esencial tomar precauciones y estar alerta en todo momento para anticiparse a esta situación.

Medidas para evitar puntos ciegos

Con el fin de prevenir accidentes de tránsito, es fundamental no solo cumplir con las regulaciones de circulación, sino también mantener una atención total en la conducción, especialmente al transitar por rutas o autopistas. En este sentido, es necesario implementar algunas recomendaciones para evitar los puntos ciegos o áreas de visión limitada:

Ajustar los espejos laterales y el retrovisor: cada auto presenta puntos ciegos, pero si no se calibran adecuadamente los espejos, estos puntos ciegos pueden ampliarse, aumentando así el riesgo de tener accidentes.

Acercarse más al retrovisor: si hay dudas sobre si se ha visto un vehículo a través del espejo, lo mejor es acercarse un poco más. Este truco permitirá expandir el campo de visión del conductor.

Realizar un rápido giro de cabeza: con precaución, girar la cabeza de manera rápida para asegurarse de que es seguro cambiar de carril.

Monitorear constantemente los espejos: es crucial mantener la atención en todos los espejos del vehículo en todo momento, no solo cuando se considera cambiar de carril. Esto ayudará a detectar si un automóvil, motocicleta o incluso un peatón ha entrado en un punto ciego.

Anticipar las acciones de otros conductores: siempre estar alerta a los conductores cercanos y anticipar sus movimientos para evitar sorpresas.

Considerar el uso de espejos convexos: se trata de esos pequeños espejos curvos que se pueden colocar en los retrovisores. Estos amplían significativamente el campo de visión, aunque pueden distorsionar las distancias, por lo que los objetos o personas que se vean podrían estar más cerca de lo que parecen.

Siguiendo estas sugerencias, junto al respeto por los límites de velocidad, estaremos obedeciendo las señales de tránsito y cumpliendo con las normativas de tráfico. De este modo, contribuiremos a reducir los accidentes de tránsito y sus trágicas consecuencias.

Puntos ciegos y peligros asociados

Cualquier conductor, en algún momento, puede experimentar la sorpresa de encontrarse con un vehículo que aparece de repente en los puntos ciegos. Para evitar maniobras bruscas, es esencial comprender los peligros que estos pueden representar y tomar medidas para prevenir accidentes.

Uno de los errores más comunes al conducir está relacionado con los cambios de carril. Diversos estudios e investigaciones han revelado que el 23% de los conductores no efectúa esta maniobra de manera adecuada, es decir, no consultan los espejos laterales al cambiar de carril. Esto claramente indica que la mayoría de los conductores no están familiarizados con los puntos ciegos de sus vehículos, y esto se agrava aún más si los espejos laterales y el retrovisor no están configurados correctamente.

Por lo tanto, contar con una cobertura de seguros de autos adecuada es fundamental, ya que proporciona el respaldo necesario en caso de falta de visibilidad causada por un punto ciego. A través del cotizador online de Comparaencasa se puede comparar la oferta de seguros de las mejores aseguradoras del país, para elegir una protección que responda a las necesidades particulares. Este sitio es confiable, gratuito, y se puede cotizar las veces que se precise. Además, al contratar online se accede a importantes descuentos y beneficios adicionales.

¿Cómo detectar puntos ciegos?

Como se mencionó previamente, los puntos ciegos se refieren a zonas alrededor del vehículo que no son fácilmente perceptibles o pueden quedar fuera del campo visual directo del conductor.

Los puntos ciegos suelen originarse debido a la presencia de los pilares del marco del parabrisas (A), los pilares centrales (B), y los pilares traseros superiores (C) de la carrocería. Estos elementos esenciales de la estructura del vehículo son precisamente los que pueden obstruir la visión del entorno para el conductor.

En particular, el pilar izquierdo del marco del parabrisas, que se encuentra más próximo al campo visual del conductor, puede reducir el ángulo de visión hasta en 15 grados, lo que resulta en la pérdida de visibilidad de un ojo. Esta reducción es lo suficientemente significativa como para ocultar por completo a una persona o a otro vehículo.

El campo de visión humano natural se extiende a casi 180 grados horizontalmente y 100 grados verticalmente. Por lo tanto, desde la posición del conductor, solo se dispone de una visión clara hacia adelante y hacia los laterales del vehículo; estas son las áreas que el conductor puede ver únicamente con la ayuda de los espejos.

Ajuste de los espejos

Los espejos cumplen una función fundamental al expandir la visión del entorno y al reducir significativamente los puntos ciegos. Los espejos laterales están específicamente diseñados para ofrecer una visión de los ángulos izquierdo y derecho en la dirección de la circulación, siempre que se configuren adecuadamente. Es de suma importancia utilizarlos correctamente, especialmente al realizar maniobras de cambio de carril o al unirse a una vía.

Además de estar alerta a la posibilidad de que otros vehículos aparezcan en los puntos ciegos, es esencial configurar los espejos laterales de manera adecuada y tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Configura los espejos antes de comenzar a conducir.

Gira la cabeza hacia la izquierda para mirar el espejo lateral.

El espejo lateral izquierdo debe reflejar el borde derecho hasta la parte trasera de la carrocería del vehículo. El área restante del espejo debe mostrar otros autos y el carril de ese lado.

El espejo lateral derecho debe revelar una pequeña parte de la parte trasera del auto y la mayor parte del carril.

El espejo retrovisor ayuda a visualizar la parte posterior del entorno y es de gran utilidad durante las maniobras de marcha atrás. Es importante ajustarlo correctamente para poder ver todo el reverso.

Incorporando estos consejos, la conducción será mucho más segura y controlada, reduciendo significativamente el riesgo de accidentes.

