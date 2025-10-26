Según mesas testigo, La Libertad Avanza se perfila como ganadora en Concepción del Uruguay

Apoco más de una hora y media del cierre, ya comienzan a conocerse los primeros resultados a través de las mesas testigo en Concepción del Uruguay, que marcan una tendencia favorable hacia la alianza La Libertad Avanza.
La lista oficialista se impondría en varias mesas del centro de la ciudad, donde -según fuentes locales- el resultado incluso podría duplicarse en su favor. En las zonas periféricas, en cambio, la contienda se muestra más reñida.
Los primeros datos parciales por mesa, son los siguientes:
MESA: 1864
503 senadores: 7
503 diputados: 8
501 senadores: 89
501 diputados: 86
502 senadores: 110
502 diputados: 103
MESA: 1866
503 senadores: 7
503 diputados: 7
501 senadores: 71
501 diputados: 70
502 senadores: 113
502 diputados: 98
MESA:
503 senadores: 15
503 diputados: 10
501 senadores: 112
501 diputados: 104
502 senadores: 93
502 diputados: 90
MESA: 1870
503 senadores: 6
503 diputados: 6
501 senadores: 104
501 diputados: 98
502 senadores: 100
502 diputados: 92Fuente: La Pirámide