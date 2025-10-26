Según mesas testigo, La Libertad Avanza se perfila como ganadora en Concepción del Uruguay

Apoco más de una hora y media del cierre, ya comienzan a conocerse los primeros resultados a través de las mesas testigo en Concepción del Uruguay, que marcan una tendencia favorable hacia la alianza La Libertad Avanza.

La lista oficialista se impondría en varias mesas del centro de la ciudad, donde -según fuentes locales- el resultado incluso podría duplicarse en su favor. En las zonas periféricas, en cambio, la contienda se muestra más reñida.

Los primeros datos parciales por mesa, son los siguientes:

MESA: 1864

503 senadores: 7

503 diputados: 8

501 senadores: 89

501 diputados: 86

502 senadores: 110

502 diputados: 103

MESA: 1866

503 senadores: 7

503 diputados: 7

501 senadores: 71

501 diputados: 70

502 senadores: 113

502 diputados: 98

MESA:

503 senadores: 15

503 diputados: 10

501 senadores: 112

501 diputados: 104

502 senadores: 93

502 diputados: 90

MESA: 1870

503 senadores: 6

503 diputados: 6

501 senadores: 104

501 diputados: 98

502 senadores: 100

502 diputados: 92Fuente: La Pirámide