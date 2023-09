Sebastian Etchevehere: las políticas populistas, nos han quebrado hasta el alma !!

Etchevehere desarrolló este martes una nutrida agenda en la ciudad de Concordia, con un itinerario que incluyó reuniones con entidades intermedias, encuentros con productores y empresarios,

SECTOR FORESTAL

Desde el sector foresto industrial un representante del mismo expreso que la importación de determinados insumos, por ejemplo, insumos para la impregnacion de postes o de maquinaria, para aserraderos . Estas son un poco un poco la agenda de nuestro sector, que es un sector bastante particular por el largo plazo que tiene como sector de inversión.

Pero los que conocen un poco el sistema forestal ven que hay en los países vecinos Chile, Uruguay, Brasil, ahora Paraguay, reciben continuamente grandes inversiones y Argentina siempre queda marginada, un poco por el contexto de la macroeconomía, un poco por las leyes que tenemos a veces complejas.

Hoy para las grandes inversiones de grandes proyectos, hay leyes que son, digamos, como la ley de tierras, supongo que todos la conocen , mas si estás en el sector agropecuario.

Hoy para una empresa extranjera está prácticamente prohibido venir a invertir en Argentina porque no puede comprar tierras, no puede desarrollar un gran proyecto. Como esas, hay otra legislación, no hay legislación que le dé seguridad o estabilidad a los proyectos forestal industriales que requieren largísimos plazos.

Es un sector que de a poco se han ido recuperando puertos y ferrocarril, pero es algo que ojalá se pueda seguir apostando. Es un sector que tiene problemas con los incendios en verano, tanto en la costa de Paraná como en la costa del río Uruguay. Así que esto esun resumen de la problemática que con mas detalle la dejamos ahí, en la agenda, como para que la mayoría de quienes estan en la costa de Paraná conozcan un poco la realidad de este lado.

SECTOR CITRICOLA

Por su parte el candidato a diputado provincial, Javier Silvestri, de Chajarí, dijo que, en el sector citricola, la problemática más importante que tiene hoy, es el tema de la ley laboral, donde estamos tratando también , que cuando se pueda presentar el proyecto sobre las economías regionales, que yo creo que es la problemática principal de hoy, porque estamos en una provincia donde el 70 perciento de los empleados están en negro. El otro 30 perciento que está en blanco no tiene una obra social que funcione.



Una jubilación que no sabemos si se va a van a jubilar esta gente, porque los sistemas jubilatorios implosionaron en todos los lugares, todos sabemos que los sistemas de reparto están quebrados. Entonces, entiendo que por ahí, basándose con lo que dice Javier Meléi, con un sistema laboral, con algún sistema colectivo de trabajo que por ahí la citricultura ya la tiene, la lechería creo que también, o distintos sistemas que tenemos que mejorar con un sistema de contrato y de regulación de los sindicatos, que es lo principal. No podemos tener los sindicatos que ya llevan más de 30 o 40 años que lamentablemente, lo único que han generado los empleados del sector nuestro es un sector que depende mucho de la logística.

Sistema donde realmente no tienen cobertura de nada. Así que bueno, creo que lo principal hoy en las economías regionales es el tema laboral. Y hablemos también de poder exportar con un dólar real, liberar la economía para poder exportar con los dólares que realmente entran de afuera y no con un peso devaluado y cobrando al 50 perciento, como son las exportaciones. Creo que tenemos los mejores representantes como para llevar adelante los proyectos a la nación.

Por ello entiendo creo que tendremos el presidente que necesitamos para que el motor de la economía regional, que es el campo, arranque para que después todo el resto de la economía de los pueblos, de las ciudades, empiecen a funcionar como corresponden.

Yo creo que siempre, mayormente en una provincia como la de Entre Ríos, que basada en demasiadas economías regionales, es el motor de la economía para que el país arranque, para que arranque también la provincia de Entre Ríos. Y Sebastián, que bueno, tendrá que ver un poco los números que seguramente cuando se llegue a la provincia van a ser bastante escandalosos, se podría decir, porque todos sabemos que la provincia está “chocada” hace mucho tiempo y con unas deudas que son impagables ahora.

SECTOR INMOBILIARIO

Tambien desde el sector inmobiliario, señalaron que es un sector crucial para la inversión, donde sabemos todos que la principal cosa es arreglar la inflación, con eso entendemos que se soluciona todo. Y el otro problema que hay a nivel municipal, es el tema de impuestos. – Hoy, un propietario que alquila un local, un inquilino, tributa, tasa por higiene, que es un impuesto encubierto en realidad, el mismo impuesto que tributa el propietario.

Hay muchísimas cosas para arreglar, impuestos más impuestos, ir sacando los impuestos. El sector inmobiliario realmente mueve montañas porque hay una confusión y eso da trabajo a miles y miles de personas, mueve a los corralones y la construccion toda. Entonces, creemos que hay que buscarle la vuelta y a nivel municipal pensamos que hay que allanar el camino a los inversores, ya que los inversores se nos están yendo de la zona, a otros lugares, porque acá son tantas las trabas que hay. No decimos de hacer un lío y no respetar un planeaneamiento ni nada de eso, y número uno, es que así como la municipalidad exige al contribuyente, que la municipalidad también nos dé el ejemplo de cuando hay un planeamiento que respetar, la misma municipalidad también lo respete, porque nosotros encontramos que eso, no es lo que pasa.

Bueno, ¿qué más? Hay miles de cosas para solucionar, ir avanzando. A nivel inmobiliario también personalmente se piensa tambien que se le puede dar solucion a los planes. Más bien a los planes trabajar y sacándolos, y poco a poco ir metiendo esa gente que cobró un plan, exigirle que haga algún tipo de aprendizaje, o sea, de oficio, carpintería, lo que fuera, para ir solucionando y teniendo más gente idónea en cada tema. Pero a nivel inversores tenemos que hacer algo urgente, porque los inversores ya se estan yendo a otras ciudades.

Por su parte tambien una representante del sector inmobiliario manifesto : Bueno,aprovecho para agregar que en lo Nacional, personalmente apoyo a Javier Milley, sobre todo en su proyecto de dolarización, que creo que va a ser lo que nos va a insertar en el mundo y va a permitir que haya inversión inmobiliaria, que comience a haber crédito hipotecario en dólares, que es un motor para toda la economía. Y a su vez, aprovecho que está el futuro diputado por Entre Ríos, el señor Beltrán Benedit, y le pido a él encarecidamente que trabaje para la derogación de la ley de alquileres, que realmente es lo que ha destruido el mercado inmobiliario. Y yo creo que si se deroga la ley de alquileres es inmediato el movimiento que va a haber de ventas en la ciudad de Concorde, por ejemplo, y en todo el país. Así que eso es mi pedido especial de hoy.

SECTOR COMERCIAL

La candidata a la concejal, quien es comerciante y emprendedora que ha tenido que luchar con muchas trabas burocráticas a nivel municipal señalo : la verdad que ser un comerciante en esta ciudad y en el país, es muy complicado desde hace mucho tiempo.

Específicamente, creo que la base es la corrupción. Hay que terminar la corrupción de este país a nivel municipal, provincial o lo que sea. No se puede seguir con este nivel de corrupción y el nivel de gestar nuevos grupos de corruptos encima de los corruptos anteriores. Es lo que logramos a nivel municipal, lo puedo nombrar a cada uno de ellos. Puedo decirle cómo se manifiesta cada grupo, a quién responde y a quién está cubriendo de la corrupción del líder corrupto de la municipalidad de Concordia. Eso por un lado. –

Tambien creo que a nivel provincial es parecido, creo que se van a encontrar con lo mismo, y eso es la base de la traba que se ve en la parte inmobiliaria, se ve en la parte forestal. Creo que todo tiene que ver con el corset de corrupción, más que un concepto de leyes, porque ellos mismos hacen leyes que ni siquiera las cumplen. Entonces, creo que hay que apuntar realmente a sacar todo ese miedo de corrupción.

No digo la gente que sí responde a una carrera, el que tenga su lugar merecido, por supuesto, pero la corrupción es la base del impedimento del movimiento con acciones concretas.

Lo que sé es que tiene convenios con municipales es un comercio próspero, el que tiene un comercio que no está involucrado con contratos estatales o del Estado, la tiene que pelear de fuera muy difícilmente. Y la parte de tasas impositivas, que ya nombraron, también es imposible de sostener un comercio que hoy en día corre con una cierta alegría el que llega a tener alguien que nos visite de la costa Uruguaya. Y creemos que eso nos da un alivio. Y en realidad creo totalmente lo contrario, porque eso estamos subvencionando el consumo al extranjero, con lo cual, peor para nosotros. Entonces, creo que tenemos salvavidas de plomo que nos conduce a nada, a solventar o a subvencionar, porque todos los que podemos tener algún precio acomodado para la gente uruguaya es porque la estamos subsidiando, porque es un precio que no es el real tampoco.

Entonces, creo que hay que funcionar como corresponde con la libertad de comerciar, la libertad de poder organizar una ciudad acá y la provincia, por supuesto. El resto, el comercio, creo que sí tiene mucho para explotar a nivel turístico. Creo que hay también ahí el nido de corrupción es complicado porque el turismo va a poder florecer en tanto en cuanto se terminen los convenios y los cánones de los lugares turísticos más promocionados en nuestra ciudad que están totalmente desechos.

CANDIDATO A GOBERNADOR SEBASTIAN ETCHEVERE

Sebastian Etchevere a su termino fijo su posicion señalando : hemos tenido un gran mentor que es Javier Milei, que nos animó a ver dónde estamos parados. Pero la gran obra transformadora se debe en lo que está pasando ahora, en este votante que se animó:

Por ejemplo, en esta persona que ayer me comentaba que no podía parir su hijo en San Salvador, como ya nos ha pasado en Feliciano, en Santa Elena, que se animan a decirle en la cara de las carencias que nos han llevado estas políticas populistas, que nos han quebrado hasta el alma.

En este momento, que es el peor de todos, que resurja esta posibilidad de rehacerse, y en cada uno de ustedes es increíble es multiplicador.

Son los que se animaron a frenar estos aparatos totalmente corruptos de compra de votos, que lo único que tratan de conservar es su poder. Y con su humildad y sabiendo que le escondían, mostraron a quien pueden votar mandando una señal incorruptible.

Es un proceso, pero más que interesante de lo que estamos viviendo. Este país que ha sido bendecido en todo sentido, que cada individuo tiene un valor impresionante, pero no hemos sabido construir ciudadanía, hemos fallado en sociedad, nos han corrido con conductas corruptas, con políticas viejas, de viejas maneras, ahora el ciudadano comun se atreve a enfrentarlos con un telefono.

Y le estamos haciendo sombra. ¿Saben con qué? ¿Cómo comenzó esto? ¡con dos escarbanientes!. Con esta cuestión de privilegiar las ideas, de privilegiar una cuestión de sentido común.

Recrear un país para todos , Imagínense ahora con el resultado en la mano. Por eso nos alegra ahora cómo gente hasta de buena voluntad, cuando sabían que nosotros estábamos transitando un momento difícil, porque todos creían que era celebración después de las pasos, nos desnudaron con respecto a cómo contar los votos.

No sabíamos de las viejas prácticas políticas aún vigentes. Pero ahí, recibir el llamado de cada uno de ellos diciendo, Ché, gente desconocida, que te diga, Ché, estamos acá, cuenten con nosotros. No se lamían ni las heridas. Eso obviamente nos enorgullece, vemos que estamos en el camino correcto, la transformación pasa por acá. Y este país fantástico, en poco tiempo lo podemos levantar, tenemos una provincia bendecida por las economías regionales, por las corrientes migratorias, por la modalidad que tiene cada uno de los departamentos en construir su propia riqueza. Animemos no a visualizarla. Tenemos que referenciar a esa gente que antes había que estigmatizarla para sacarle la plata, para decirle que era un un degenerado y que tenía que compartir su riqueza.



Ahora nosotros le tenemos que volver a dar valor. Tenemos que agradecerle la fuente de trabajo. Tenemos que buscar la área de capacitación. Tenemos que estar en la salud donde tiene que estar presente. Y tenemos elementos, esas son las nuevas tecnologías. Abrasarnos a esos elementos, esos elementos que ahora son multiplicadores en lo que significa por el costo que tienen. Creo que por eso estamos en un momento único. Tenemos que salir cada uno de nosotros, salir a la cancha. Van a ver que es genial vivir este proceso. Y bueno, y obviamente agradecerles por estar acá.



Es verdad empezar en Concordia hace un tiempo atrás, verlo ahora con los resultados que se van obteniendo con esta cuestión de incidir electoralmente y obviamente estar con este grupo que nos está acompañando en las buenas y en las malas y siempre haciendo ciudadanía al andar. Cuando dicen que el movimiento está el futuro es tal cual, uno se anima a moverse y empiezan a aparecer las soluciones. Uno se anima a reencontrar si también aparece algo. Siempre aparece algo. –



LILIANA SALINAS , CANDIDATA A DIPUTADA PROVINCIAL POR CONCORDIA

La candidata a diputada por Concordia Liliana Salinas tambien se expreso recordando : Bueno, como mis padres vengo del sector productivo, mis padres son productores, así que conozco conozco la historia, lo que hemos vivido desde adentro.

Era otra época donde Concordia era muy pujante con el tema de la producción, donde nosotros, sabiamos trabajar, cuando éramos chicos, a la par de nuestros padres, era totalmente normal, donde nos poníamos una meta y la lograbamos, donde todo era más fácil, donde el comercio, la exportación, la hacíamos entre nosotros y era de libre acceso. Así que conozco ese libre comercio de la exportación, porque lo iniciamos con mi viejo, cuando empezamos a exportar para Estados Unidos. Así que conozco muchísimo, mucho el tema.

Muchas veces no lo hablo porque me relacionan siempre con el tema de salud, porque trabajo en ese tema, pero el tema del trabajo rural es lo que me identifica.

Nosotros trabajábamos siempre con una empresa familiar con mis padres y hoy mis padres están fundidos y tuvieron que salirse de la provincia de Entre Rios para poder seguir trabajando. Así que lo viví, lo vivo, Sé cómo la corrupción ha invadidoel sector citrícola y cómo lo han fundido . Es por eso que acompaño a cada uno de ustedes, porque es algo en lo cual he crecido..

No hace mucho, continuo diciendo : ahora el sábado, cuando estábamos en La Paz, me mostraban las herramientas del campo y me pusieron una prueba, me decían, ¿Será que sabés para qué es esto? Y digo, sí, y también la sé manejar, la sé conducir, porque nosotros nacimos en el campo sabiendo hacer todo.



Nunca nos dijeron a nosotros tenés que aprender a manejar un tractor. Nos decían, subí y andá. Entonces nosotros sabemos lo que es el trabajo. Sabemos lo que es el cultivo, sabemos lo que es harar. Sabemos lo que es trabajar, sabemos lo que es pasar temprano, pisando heladas, congelando los pies, todo eso lo sabemos hacer. Sabemos el horario que se empieza a cosechar, cuándo se levanta la helada, sabemos absolutamente todo. Así que desde mi parte y desde mi lugar, cuando me toque acompañar a cada uno de ustedes, pueden contar con todo el apoyo y obviamente, doblemente, mi trabajo por ser de esta ciudad. Y por supuesto que acompañándote, Eduardo, ( por Eduardo Beswik candidato a intendente por Concordia) como lo hicimos en las pasos y mas ahora para el 22.

#Sebastian Etchevere #MILEI #LA LIBERTAD AVANZA #ENTRE RIOS #CONCORDIA #SECTOR PRODUCTIVO #DESARROLLO







Facebook 0 WhatsApp Twitter Messenger Print 0 Shares