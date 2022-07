¡Se separó el presidente uruguayo Lacalle Pou!

La primera dama dejaba la casa presidencial, no se sabe si sus 3 hijos se retiraron con ella o aún conviven con el padre. Pero, se preguntarán: ¿qué paso?, ¿cuál fue el trasfondo verdadero de la separación?

Periodistas de renombre como Luis Ventura, consultado en el Programa LAM, dijo que tenía mucha información, pero no la brindaba “por miedo a no poder entrar nuevamente a Uruguay». Los rumores son muchos, pero no fue una simple separación como nos quieren hacer ver, o dar a entender que todo quedó en buenos términos. Desde el entorno presidencial el hermetismo es total, pero los rumores más fuertes son de una o varias infidelidades del Presidente hacia la ex primera Dama.

Muchos son, los supuestos nombres de personalidades del mismo Partido Nacional, que están dentro de las sábanas del Presidente; abogadas, diputadas y ediles, una lista que no deja de llegar a nuestra redacción, chats internos del mismo Partido Nacional, donde se mencionan nombres de las supuestas relaciones paralelas que el presidente uruguayo habría tenido.