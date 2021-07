Esta semana el jefe del Clan Montaner no para de tener disgustos

Mau y Ricky, han conformado una banda de pop-latino desde 2011, hijos del reconocido cantante Ricardo Montaner, han crecido rodeados de la música de su padre y de famosos compositores amigos del cantante. Son muy queridos por el público y tienen mas de 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram

Como jurado de “La Voz Argentina”, son parte del mismo equipo. Una vez que, Mau y Ricky, a través de las audiciones a ciegas, logren reunir 16 integrantes, pasarán a la etapa de las Batallas. En esta oportunidad se enfrentarán los equipos conducidos por cada coach y el representante del equipo ganador pasará a la siguiente etapa.

Días pasados, comenzó a correr el rumor que, en la producción del exitoso programa musical, no estarían tan contentos con el equipo Montaner Junior. Es que habrían considerado no tener la agilidad suficiente para elegir integrantes que conformen su equipo. Es decir, no estarían dando con el perfil de jurado que la producción de Telefe tenía pensado.

Aparentemente, dejan pasar varios minutos para darse vuelta y aceptar el ingreso de los cantantes, que se presentan en la primera audición, razón por la cual, no llegan a apretar el botón a tiempo y los participantes seleccionados, terminan eligiendo otros coaches.

El dúo, es hijo de Ricardo Montaner, más conocido como Héctor Eduardo Reglero Montaner, su nombre de nacimiento. Nació en el barrio porteño de Avellaneda, pero a sus pequeños nueve años, se mudó junto a sus padres a Venezuela. Allí, forjó una exitosa carrera artística como cantautor melódico.

En 1989, el cantante de “La cima del cielo”, se casó en segundas nupcias con Marlene Rodríguez Miranda, con quien tuvo cinco hijos. Los más conocidos son Evaluna cantante y actriz, con quien recientemente se casó Camilo, y Mau y Ricky actualmente integrantes del Jurado de “La Voz Argentina”.

Los jurados están entusiasmados de escuchar y seleccionar las mejores voces para llevar a su equipo, y en este afán de seleccionar al mejor, los hijos de Ricardo Montaner, no siempre llegan a tiempo y finaliza la canción sin que se hayan dado vuelta, perdiendo tal vez la oportunidad de reclutar a un cantante para su equipo.

La tarea que tienen por delante es muy difícil, ya que en el jurado también se encuentra su propio padre, Ricardo Montaner, que cosecha muchos fans en su equipo. Junto a ellos además, están Soledad Pastorutti, que ya participó en tres ciclos anteriores, y la ex “Chiquititas”, Lali Espósito, que en este nuevo rol está desopilante.

