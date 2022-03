Se pudrió todo en el grupo de WhatsApp de mamás de la escuela: “Roba marido, te voy a romper la cara frente a tus hijos”

Sucedió en Misiones. Dos madres se enfrentaron cuando una acusó a la otra de “roba maridos” y criticó su vestimenta a la salida del colegio.

Volvió el drama del grupo de WhatsApp de las mamás. Ya es norma que los padres y madres de alumnos que asisten a un mismo grado formen chats grupales para compartir noticias y hablar de temas relacionados con la educación de sus hijos, y son cada vez más los casos donde este grupo es escenario de enfrenamientos polémicos. En la más reciente controversia, dos madres se enfrentaron cuando una acusó a la otra de “roba maridos”.

El episodio sucedió este miércoles en la localidad misionera de Alem, más precisamente en las puertas de la Escuela N° 62. Según informó el medio local Alem News, el escándalo comenzó cuando una madre comenzó a increpar a la otra al final de la jornada escolar.

Según relató la víctima, ella estaba esperando a que su hija salga de la escuela cuando el padre de otro alumno le habló: “El marido de ella me preguntó por las clases particulares que doy, porque soy profesora y además, trabajo en un estudio contable. La mujer desde el asiento de su moto empezó a insultarme a los gritos diciéndome ‘busca marido’ entre tantas otras barbaridades frente a todos“.

Luego de cruzar fuertes palabras, las madres se retiraron de la escuela, pero el drama continuó vía WhatsApp. “Nuestros hijos van al mismo grado, y ella empezó a hablarle mal de mí a otros padres y madres“, explicó la víctima. El conflicto llegó a su máxima tensión cuando la madre increpó a la víctima a través del grupo de WhatsApp:

Las madres intercambiaron fuertes declaraciones en el grupo de WhatsApp.

“La próxima que quieras hablar con mi marido sola en la escuela de fresca te voy a romper la cara frente a tus hijos, todas las madres ya sabemos como sos“, escribió la madre. La víctima, en respuesta, se defendió: “¿Pero vos pensás lo que hacés o qué te pasa? Es un grupo de padres y lo que hiciste es de muy mal gusto, yo no ando ‘fresqueando’ como les escribiste a todos por privado. Es mi ropa de trabajo en una oficina todos los días y no tengo tiempo de andar discutiendo ni pidiendo permiso si puedo ir a buscar a mi hija a la escuela así“.

“Tampoco me importa tu marido como diste a entender. Él me preguntó si puedo dar clases a tu hija porque además ‘soy profesora’. No te denuncio únicamente porque te dejo que reflexiones, ya que están nuestros hijos en el mismo grado y hay que mantener la ‘cordialidad’“, concluyó contundente.

A pesar de lo afirmado en el cruce por WhatsApp, la víctima confesó al medio misionero que decidió iniciar una causa contra su atacante, y ya realizó la denuncia contra ella en la comisaría cercana: “La verdad que no sé si está mal de la cabeza, o qué le pasa a esa mujer, pero me da miedo que pueda hacerme algo a mí o a mis hijos, por eso la denuncié“, justificó.