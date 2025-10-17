Se inauguró este viernes la muestra Concordia Produce 2025

Con la presencia de autoridades municipales y provinciales, este viernes se inauguró la Expo Multisectorial Concordia Produce 2025, “un espacio destinado al desarrollo de una agenda productiva y académica de la región”.

El evento reúne a emprendedores, empresas, universidades, organismos públicos e instituciones del sector industrial, comercial, académico y agropecuario.

El objetivo que los nucleó es impulsar la vinculación, el intercambio de conocimientos y la generación de oportunidades para el progreso local y regional ofreciendo una amplia variedad de actividades que combinan conferencias, exhibiciones, charlas y presentaciones temáticas, promoviendo el diálogo entre los distintos actores del entramado productivo.

Al momento de dejar inaugurada la muestra el intendente Francisco Azcué señaló que “este es un evento para compartir miradas, experiencias y conocimientos que nos van a fortalecer”.

El jefe comunal también afirmó que “es un camino que tenemos que transitar juntos para generar las condiciones favorables y necesarias que permitan que Concordia y la región vuelvan a ser esa tierra pujante que supo ser”.

Medidas

En ese marco, Azcué enumeró las distintas políticas públicas ejecutadas durante su gestión “para favorecer la radicación de empresas y generación de empleo genuino”, como ser la eliminación de más de 300 tasas, la potencialización del Parque Industrial, la adhesión al RIGI y al RINI y la baja en el gasto público”.

Según subrayó, “todo ello para generar inversiones y condiciones, entendiendo que el sector privado es el motor del crecimiento y desarrollo y si ellos nos eligen, toda la ciudad se va a ver beneficiada”.

De la mano de la Provincia “gobernamos con eficiencia y honestidad por eso les pido que aprovechemos estos espacios que nos van a servir para continuar construyendo un futuro mejor” sostuvo el Intendente, quien agradeció a las distintas Universidades, empresas y firmas privadas que acompañan la expo.

Funcionarios provinciales

En representación del gobierno de la provincia de Entre Ríos, estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Trabajo de la Provincia Manuel Troncoso y el Ministro de Desarrollo Económico Guillermo Bernaudo.

Fue Troncoso quien destacó que “hoy en Concordia, juntos, el municipio y la provincia estamos plantando un mojón más en lo que es apuntar y fortalecer una provincia que camine el sendero del desarrollo, la productividad y el crecimiento económico”.

A ello agregó que “hoy tenemos un gobernador que pone lo que hay que poner con decisión política, aportando una visión estratégica para el presente y para el futuro porque nosotros no somos mezquinos. No gobernamos para ganar elecciones, gobernamos para todas las generaciones que vendrán en nuestra provincia”, dijo Troncoso.

Camino

Por su parte, Bernaudo indicó que el crecimiento “es un camino que se va construyendo y trabajando conjuntamente todos los sectores, con un estado presente generando posibilidades para que se desarrolle el sector privado que son los protagonistas a la hora de generar fuentes de trabajo”.

También afirmó que “cuando uno ve que el gobierno provincial y municipal se alinean en buscar dar el apoyo, genera esa confianza para empezar a pensar en proyectos nuevos, en nuevas cosas por hacer” subrayó Bernaudo.

Entre los funcionarios también estuvieron presentes la Viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el Secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenhofer; legisladores nacionales, provinciales, concejales, integrantes del gabinete municipal, funcionarios provinciales y representantes de entidades intermedias y del sector privado.

Cronograma

Las actividades continuarán este sábado 18 de octubre, desde las 8:00 horas, con la apertura del Congreso de Innovación y Vinculación Regional (CiVerCon) que tendrá la participación de referentes de universidades, instituciones y productores agroindustriales.

Durante el día se abordarán los desafíos y potenciales del sector, experiencias internacionales y propuestas para el desarrollo agroindustrial de Concordia a través de las siguientes conferencias: “De la información al valor”, por Carlos Pasqualini; “Digitalización Rentas”, por Fernando Marsicano; “Oratoria para empresarios”, por Ivone Saleh; “Desarrollo Regional”, por Héctor Laca; “Inteligencia Artificial en la Producción”, a cargo del Dr. Ing. Sergio D. Salimbeni.

El cierre oficial tendrá lugar a las 19:00 horas, con la conferencia “Descubriendo la magia de la frontera: Una región turística binacional”, presidida por el intendente Francisco Azcué y el intendente de Salto Carlos Albisu, en un encuentro que reafirma la cooperación entre ambas ciudades