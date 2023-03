Se declaró la nulidad de la Acusación penal por desobediencia judicial en el contexto de violencia de Género contra el Intendente de Estancia Grande.

Facebook WhatsApp Twitter Messenger Print

En la Sala de Audiencia del Juzgado de Garantías, presidida por el Dr. Germán Dri, el día de hoy se llevó a cabo una audiencia en la causa denominada como Leg.Nº 454/21, en la cual se investigó el delito de desobediencia judicial en un contexto de violencia de género.

En ella el magistrado declaró la NULIDAD de la declaración del imputado y los demás actos procesales que se desarrollaron en ese expediente. Por lo que los Sres. Javier Goldin y Pedro de La Madrid no se encuentran más imputados.

Ante esta noticia, el medio concordia345 se puso en contacto con el abogado del Intendente de Estancia Grande, Javier Goldin el Dr. Guillermo Peñalver, quien participó de la defensa del mandatario municipal.

Pregunta. Para que la gente entienda, que significa esta resolución del Juez de Garantía?.

Respuesta: Uno de los ejes principales de la defensa, fue el planteo de nulidad de la imputación, ya que la misma era genérica y no describe con exactitud los hechos que se le imputan al intendente Municipal Javier Goldin y Pedro de la Madrid, en resumen, en qué consistió la desobediencia judicial o sea no enumero de qué se trató los actos de violencia de género. No se describieron hechos concretos y así permitir la debida defensa en juicio. Nadie se puede defender, en su plenitud, sino no sabe con certeza de que se lo acusa a una persona. Recién pudimos saber, en la mismísima audiencia de debate, que los actos que se consideran molestos y perturbadores fue la iniciación de un sumario administrativo contra la Sra. Andrea Fernández, empleada del municipio, porque se descubrió que usó bienes públicos -dinero- para uso personal. Además de un sinfín delitos contra la administración pública, que se encuentra denunciados y en marcha.

Esto es inaudito, enterarse en el mismo debate de que se te acusa.

Pregunta: Entonces la violencia de género es el inicio de un sumario por haber cometido delitos contra la administración pública?.

Respuesta: Si es así, es por eso que llamar violencia de género a eso, es banalizar la figura y todo lo que ha costado para que se plasme en la realidad.

Pregunta: Como sigue la causa?

Respuesta: Hoy por hoy, tanto el Intendente Javier Goldin y el Dr. Pedro de la Madrid, no se encuentran, siquiera imputado. Y en esta dirección y por lo que se clarifico en el debate no hay delito. Porque la realización de un sumario administrativo a un empleado municipal por que este uso bienes públicos para beneficio personal no puede tomarse como violencia de género. El inicio del sumario ante ese delito es una obligación del Intendente Municipal, no tiene opción de hacer otra cosa. Por lo cual esto vuelve a foja cero y no creo que llegue a nada. Repito el inicio de un sumario administrativo por un delito contra la administración no puede interpretarse como violencia de género. Es más, hay dos magistradas de distintos fueros, que dijeron que la iniciación de un sumario administrativo no debe ser interpretado como un acto molesto y perturbador. Lo dicho por las magistradas Dra. Melina Scatone y Dra. Esteves, estaban relacionadas a causas de denuncias de Andrea Fernández contra el Intendente Municipal Javier Goldin y Pedro de la Madrid.

Pregunta: Qué lugar ocupaba la Sra. Andrea Fernández al momento de cometer los supuestos delito?.

Respuesta: Era encargada del personal municipal. Debo decir también que los delitos denunciados a la Sra. Fernández fueron cometidos en el tiempo que su suegro Sr. Daniel Llados era el Intendente, su esposo Cristian Llados era tesorero municipal, su hermana Perla Fernández, era la encargada de rentas y su cuñado Matías Llados, era el secretario del concejo deliberante de Estancia Grande.

Fuente : concordia345