Se conocieron detalles de otro amante de Wanda Nara: ¿un futbolista casado?

El hombre asegura que mantuvo en varias oportunidades relaciones sexuales con Wanda, incluso reveló que ella había quedado muy enganchada con la química que surgió entre ambos.

«Siempre fui un caballero, trabajé siempre muy profesional. Todo lo que ella quiso lo tuvo, yo hice todo lo que ella me pidió», contó a un programa de radio.

«Lo único que te puedo decir es que con Wanda estuvimos las veces que quiso, donde quiso y cuando quiso», indicó sobre los encuentros sexuales.

«Ella dijo que no tenía ningún vínculo ni relación conmigo cuando no fue así. Eso me dolió más que nada, pero bueno, yo lo entendí que fue para salvar la pareja y la relación, para que no se hable de lo que pasó», señaló Agustín.

Wanda Nara tendría otro amante: sería un futbolista casado y con hijos

Este viernes en A la tarde dieron a conocer una bomba. En medio del revuelo por su separación, en el programa de América TV contaron que Wanda Nara estaría viviendo un romance en secreto con un jugador de futbol argentino.

El periodista Lucas Bertero fue quien arrojó la información. El muchacho en cuestión sería un futbolista de un club del interior y se habría visto en distintas ocasiones cunado ella vino a Buenos Aires.

«Estamos hablando de un jugador en actividad, ronda los 30 años. Ha jugado en unos seis clubes de argentina. Actualmente juega acá, pero quiere probar suerte en el exterior», detalló el panelista.

Bertero indicó que fue por medio de su manager que ese futbolista conoció a la empresaria. «Ellos se habrían conocido por medio del representante de él», añadió el periodista.

Por último, un panelista del programa A la tarde advirtió que hay un problema y tiene que ver con el estado civil del muchacho. «Está casado, tiene hijos, y es bastante pirata. Tiene pareja, tiene familia y un historia de engaños», sentenció.