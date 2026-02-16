WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

Las temperaturas podrían alcanzar hasta 17° por encima de la media histórica.

Una serie de días con temperaturas atípicamente calurosas llegarán al norte y centro de Estados Unidos durante esta semana, reemplazando las condiciones invernales por un clima más bien primaveral.

De acuerdo con lo pronosticado por los expertos, los valores cálidos, el aire seco y las ráfagas de viento se extenderán los próximos días para cambiar por completo el patrón climático, aunque se espera que el mayor pico de calentamiento tenga lugar hoy y el martes.

En diálogo con Nelson Castro, por Radio Rivadavia, Rivara relató cómo fue el día que lo detuvieron mientras intentaba salir del país para Colombia después de apoyar a María Corina Machado en el fraude electoral que mantuvo a Nicolás Maduro en el poder el 28 de julio de 2024.

En ese sentido, Rivara señaló que buscaba apoyar la democracia en Venezuela y comentó: “Iba a filmar y a participar de las marchas a las que María Corina estaba convocando. Luego me encuentro en Caracas que ya todos los opositores estaban detenidos, exiliados, no había absolutamente nadie en la calle, toda la gente estaba con miedo. La gente ya sabe que cualquier cosita que tengas en tu celular, cualquier cosa que digas, te vale la prisión”.

Una vez que fue detenido, el argentino de 52 años explicó que el Helicoide es “realmente triste para todos” y describió: “Ver mujeres detenidas, con hijos, separadas de su familia, gente toda inocente, sin proceso judicial. Uno solo se consuela de que hay otros que hicieron menos que uno para estar ahí”. Además, explicó que hay personas que están detenidas porque “el régimen les teme” y “te desaparecen solo porque tienes dinero y pretenden chantajearte”.