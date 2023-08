SAQUEOS:Robos masivos y simultáneos en supermercados de Santa Fe: “Salían con fernet y cerveza; muy pocos con mercadería

Varios grupos de desconocidos ingresaron este jueves casi simultáneamente a tres comercios de la capital provincial y se llevaron mercadería, en su mayoría bebidas alcohólicas, que encontraron a su paso. Hubo corridas y persecución por parte de la policía. Hay ocho detenidos.

Al menos tres supermercados ubicados en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe, fueron robados alrededor de las 17.30 de este jueves por varios grupos de desconocidos –hombres y mujeres– que ingresaron a los locales comerciales y arrasaron con alimentos y lo que encontraron a su paso, informó en el programa Podría ser peor (Radio 2) la periodista Ivana Fux.

Ciudad de #SantaFe



Unas 20 personas ingresaron al supermercado Kilbel de Avda Lopez y Planes al 4.300.



Hubo daños y se llevaron básicamente bebidas alcohólicas.



Policía se vio obligada a utilizar munición no letal para restablecer el orden.



Gran operativo en la zona. pic.twitter.com/Krs5nZ96Km — Juan Ruiz (@jufarusf) August 24, 2023 Los supermercados afectados fueron el Kilbel de López y Planes e Iturraspe, El Túnel de Fray Cayetano Rodríguez y La Paz y el Alvear de Bulevar y López y Planes.

#AHORA | Robo organizado: Ingresaron entre 15 y 20 personas encapuchadas a un supermercado en la zona norte de Santa Fe. Seis personas ya fueron detenidas. En #PodríaSerPeor nos informa Ivana Fux desde la Capital de la provincia #URGENTE pic.twitter.com/r6SRI15AUg — Radio2 AM1230 (@radio2rosario) August 24, 2023 Según testigos que estaban comprando en el momento de los hechos, ingresaron de a grupos de entre 15 y 20 personas, encapuchados para tapar sus rostros. Los hechos sucedieron con violencia, en forma masiva y simultánea, y las personas que robaron, salieron con bolsas y mercadería en sus manos. Asimismo, vandalizaron vidrios de uno de los locales.

En la calle hubo corridas y persecuciones. Algunos escaparon en moto y otros, corriendo. Según el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, hay ocho detenidos.

Según el reporte, ingresaron con bengalas de luces encendidas, causaron destrozos, rompieron vidrios y robaron productos de las góndolas, en especial, bebidas alcohólicas.

Una madre que había ido a buscar a su hijo a una escuela cercana, relató lo ocurrido: “Yo venía manejando y un patrullero me hizo seña para que cruce en rojo. No me animaba a hacerlo, pero al final seguí circulando. Entonces, empecé a escuchar los tiros. Miré para el lado del súper y vi a los chicos que robaban. Eran unos veinte o treinta, llevaban mochilas y estaban encapuchados. Algunas cosas robadas las guardaban en las mochilas y otras, las llevaban en las manos. Me cruzó uno que estaba armado. Salían con fernet, cerveza; muy pocos con mercadería”, señaló la mujer.

