La abogada del participante de “La Voz Argentina” dio detalles de la denuncia que radicó este lunes el joven en Concordia.

El fin de semana se conoció que Santiago Borda, participante de La Voz Argentina, recibió atención médica luego de presentar cortes en su mano.

Al principio trascendió que se trató de un accidente doméstico, según confirmó su propio padre Mario, tratando de minimizar el episodio.

Lo cierto es que en declaraciones el lunes a “Intrusos”, América, la abogada del cantante confirmó que se trató de un caso de violencia de la pareja de él y que ya se radicó la denuncia correspondiente.

“Es un contexto de violencia donde hubo lesiones. Todavía no tenemos la carátula pero sí van a ser lesiones leves. Esto sucedió el viernes a las 20 horas. Santiago no quiso contar nada por la situación. No está censurado por la producción del programa, él no quería hablar ni hacer la denuncia correspondiente”, precisó Brenda, la letrada del joven.

Y apuntó: “Hoy ante las autoridades pudo contar lo que le sucedió. Está muy afectado por lo que sucedió y no quiere salir en los medios. Está poniéndose de la mejor manera para poder volver al trabajo”.

“La voz es su vida profesional y lo que él le pasó es su vida privada. La persona está identificada, tenían una relación”, aseguró la abogada de Borda.