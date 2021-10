Rosario, como México: “Con la mafia no se jode”

Con respecto a las lesiones que presentaban los cadáveres, Ferlazzo expresó que “eso se determinará con precisión en la autopsia, pero tenían disparos en el cráneo, y ambos presentaban tres orificios. Por los indicios que tenemos, creemos que los disparos fueron afuera del auto. Se han bajado del vehículo y ahí los ejecutaron”. Según consignó, de la escena del crimen se pudieron recoger nueve vainas servidas.

El padre de Brian, Ramón Molina, llegó al lugar donde se hallaba el cuerpo de su hijo y dialogó brevemente con la prensa, a quienes les dijo que Brian “no tenía problemas con nadie” y que nunca fue detenido “ni ingresó a una seccional por averiguación de antecedentes”.

“Yo hablaba siempre con Brian. Íbamos a trabajar juntos todos los días. Hasta ayer estaba tranquilo. Era un pibe normal. No andaba asustado o perseguido. No tenía antecedentes, ni lo detuvieron por averiguación de antecedentes”, aseguró Ramón, quien además dijo no saber quién era el acompañante del hijo, que también resultó asesinado.

Ramón Molina contó ante la prensa que él y su familia viven en calle Amenábar al 7100, en la zona oeste de Rosario, un domicilio relativamente cerca del lugar donde mataron a Brian. Según dijo, su hijo salió con el auto alrededor de las 21.15 para llevar a una tía a su casa.

“A eso de las diez menos diez le empecé a enviar mensajes y ya no me los respondió. Nunca dejaba pasar tanto tiempo para contestar un mensaje. Enseguida respondía. Pero anoche nunca contestó los mensajes ni las llamadas. Después su teléfono daba como apagado. No pude dormir en toda la noche”, dijo Ramón.

“Me enteré por el noticiero justo cuando salía para ir a trabajar. Después me avisó un vecino lo que había pasado. Brian no solía andar por acá. No sabemos qué sucedió”, agregó el padre de uno de los chicos fallecidos.

Un crimen más en la ciudad de Rosario que termina con vidas jóvenes y deja destruidas a sus familias.