“Tenemos que escuchar más a la gente antes que las ideologías y los partidos políticos. Es un triunfo histórico”, agregó.

“Quiero agradecer a cada rincón de la provincia por acompañarnos en todo momento. Este triunfo es de todo el pueblo entrerriano, este triunfo nos obliga a ser más humildes, a estar más cerca de la gente y a doblegar los esfuerzos para el 14 de noviembre. Es ell primer paso para la transformación de la provincia. Pueden festejar hoy, pero mañana tienen que estar en cada barrio, al lado de la gente, recorriendo la provincia. Esto recién empieza, puede ser un camino maravilloso”, destacó el precandidato a Diputado Nacional.

“Gracias por no responder a cada agravio, porque cuando nos tiraban con una agresión respondíamos con una propuesta”, sentenció Frigerio.

Rogelio Frigerio: “Es un triunfo histórico”. El precandidato a Diputado Nacional por la lista “Juntos”, dentro de Juntos Por Entre Ríos fue el más votado en la provincia casi con el total de las mesas escrutadas.

“A partir de mañana estamos todos juntos, con la lista de Pedro, la lista de Carlos, somos Juntos por Entre Ríos y vamos a caminar juntos la provincia. Quiero agradecerles a todos los integrantes de las otras listas, vamos a trabajar Juntos por Entre Ríos. Estaremos con los radicales, los del Pro, los peronistas, los vecinalistas, los socialistas, las personas de diferentes credos”, agregó.

“Nuestro pueblo entrerriano nos enseñó que no está de acuerdo con esta forma de vivir; no se conforma con el estancamiento. Vamos a pelear por un Entre Ríos mejor. El triunfo sirve para construir una Entre Ríos mejor y no volver a cometer errores del pasado”, finalizó Rogelio Frigerio.

“Presidente, escuche lo que dijo la gente”

Frigerio habló con los medios de prensa, y ante una consulta de UNO, sobre qué le diría la Presidente Alberto Fernández con el resultado de la urnas, dijo: “Presidente Usted se metió en la interna, nos descalificó y criticó, pero a todas sus intromisiones, les respondíamos con propuestas, sin caer en la chicana liviana. La gente quiere otra cosa de la dirigencia, por eso, entiendo que con el mensaje que hizo la gente debe ser oído muy especialmente por las autoridades nacionales”.

“La gente no quiere vivir como lo hizo hasta ahora, se cansó y lo expresó con lo más genuino el voto”, reflexionó finalmente.