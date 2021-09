Ricardo Gutiérrez: “La mayoría de los entrerrianos va a acompañar la propuesta de Frigerio”

“En Paraná siempre se ha trabajado mucho, también en Paraná Campaña. Paraná tiene más de 35% del padrón electoral de la provincia, la importancia que tiene esta ciudad es fundamental y decisoria en cualquier elección, y en esta que está abierta y que hay que proponer a los mejores referentes también”.

“Junto a muchos amigos de Paraná y otros sectores políticos de la provincia apuntábamos a un proyecto que tuviera un radical pero que contuviera al 80 o 90% del partido. Esto no lo pudimos lograr, hubo un solo sector que armó la lista. Que está en primero, tercero y cuarto lugar y eso llevó a que hoy haya sectores radicales en diferentes ofertas electorales”.

“Nosotros, pasado un proceso, nos preguntamos a dónde íbamos a acompañar y resolvimos acompañar a la lista que creíamos que tenía las mayores posibilidades y a la persona más preparada para este proyecto, a la que la mayoría de los entrerrianos van a acompañar y es un sector que está ofreciendo propuestas, la de Rogelio Frigerio”.

“Hay un sinfín de propuestas que se presentaron en Concordia y es más positivo hacia la sociedad trabajar con propuestas”.

“Tenemos que trabajar muy bien Paraná. Hay muchos sectores involucrados, no solo del pro sino de otras fuerzas políticas que están trabajando en consecuencia de buscar una alternativa, porque lo importante es ganar en noviembre”.

“La dirigencia política está en deuda con la sociedad, la educación está con mucho atraso, la salud pública también, quedó evidenciada la falta de infraestructura, las carencias, las escuelas, se pretendió cerrar por mucho tiempo, se extendió el cierre de los colegios y muchos lugares no tienen buena señal de internet, o padres que no tienen la posibilidad de acceder”.

“La propuesta que ha presentado el sector de Frigerio habla de armar una mesa que tenga que ver con educación, que haya una forma de evaluar a la educación para ir mejorándola, para saber qué hay que corregir. Se habla del tema de la emisión de billetes. Antes de que llegara Alberto Fernández a la presidencia había 900 mil millones de pesos circulando y hoy se ha emitido un billón más, un 113% más. Lo que se propone es que la emisión sea coparticipable, que le llegue a las provincias y a los municipios. Se habla de rever el tema impositivo regional porque hay más de 100 impuestos en la nación que son distorsivos. La producción necesita un alivio fiscal. El trabajo lo genera el privado, no lo puede generar el Estado. Hay muchas propuestas de primer empleo, para que durante cinco años no tenga que hacer aportes patronales y ayude a generar ese empleo”.

“Es una elección de medio término pero creo que la participación va a ser importantísima. Hay que incentivar a la gente que participe porque uno se puede quejar durante todo el año, se puede quejar en las redes sociales, pero solo puede hacer un cambio cuando ejerce el voto. En ese momento usted ejerce la posibilidad de marcar una señal de hacia dónde quiere que vaya el país. Hoy estamos ante un modelo que no premia el trabajo. No premia la capacitación, no premia el estudio y tenemos que dar una señal que la mayoría de los argentinos queremos, que se premie el trabajo, a la persona que se esfuerza y que no se la persiga con tantos impuestos”.

“La gente va a participar activamente, sabe la importancia que tiene esta elección, invitamos a los jóvenes a que piense a futuro, no puede ser que estén pensando en irse del país, es responsabilidad de todos darles una señal de que esto puede cambiar”.

