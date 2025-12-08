WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja para el norte del territorio provincial, por lluvias y tormentas para este lunes por la tarde.

La zona abarca los departamentos de Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador. El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada. Las tormentas también pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h.

En tanto los departamentos La Paz, Paraná, Villaguay, Diamante y Nogoyá serán afectados por alerta amarillo, se prevén lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros., que pueden ser superados en forma puntual.

Precauciones

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.