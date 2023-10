RENAULT CELEBRÓ LOS 25 AÑOS DE KANGOO Y CONFIRMÓ CUÁNDO LANZARÁ SU GAMA DE AUTOS ELÉCTRICOS

COMPARTIR

Estuvimos en Córdoba en el marco de la celebración de los 25 años de Renault Kangoo, donde la marca habló sobre el presente del modelo y también de lo que se viene.

El Renault Kangoo es uno de los modelos más exitosos de la marca y también uno de los más emblemáticos de su historia. Y hablando de historia, este año el multipropósito celebra su 25 aniversario y aprovechando la ocasión la filial organizó una visita a la planta de Santa Isabel para realizar una serie de actividades y competencias. Sí, también nos pusieron a trabajar pero a juzgar por nuestro desempeño dudamos que nos llamen para un puesto.

Como suele suceder en estos eventos participamos de una rueda de prensa con Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina, donde se tocaron varios temas, pero el más importante cuándo se lanzará la esperada gama de autos eléctricos E-Tech.

¿Cuándo sale la nueva Kangoo?

Antes que nada, el retraso del lanzamiento de estos tres modelos (Kangoo, Kwid y Megane) está relacionado según Sibilla con los procesos de homologación. “En el caso del Megane, que es el que tiene más tecnología, circularon unidades por todo Argentina y otros países de América Latina para probar todos los sistemas de asistencia a la conducción y eso terminó atrasando un poco el tema de homologación”, sostuvo el ejecutivo.

El lanzamiento de toda la gama E-Tech está previsto para noviembre, en el marco de los “E-Tech Days”. Sibilla confirmó que todos los modelos tendrán preventa y “algunos van a tener disponibilidad este año y otros el año que viene”. Pero para los tres la preventa ya estará disponible antes de fin de año.

También el Renault Kangoo comenzará a llegar próximamente al mercado brasileño, pero los procesos de homologación también tardan y por eso tampoco se sabe con certeza cuándo comenzarán las exportaciones hacia el país verdeamarelo. “Está todo en proceso de finalización y la próxima etapa será Brasil cuando el país lo disponga comercialmente”, aclaró Sibilla.

¿Cuándo llega el Renault Kardian?

Respecto del inédito Renault Kardian, Sibilla destacó que “el vehículo va a llegar en algún momento del año que viene, no hay fecha exacta pero será más temprano que tarde”. Se trata del primer vehículo desarrollado sobre la nueva arquitectura CMF-F fuera de Europa y será el puntapié inicial de toda la ofensiva de producto que llegará después. Además, “convivirá con Sandero, es otro auto que va a tener otro posicionamiento”.

¿Qué pasará con Alaskan?

Por último, sobre el futuro de Renault Alaskan Sibilla destacó que “habrá que ver el contexto de 2024 a nivel global”. A su vez, sostuvo que “la idea nunca fue ir a romper el mercado” y que un paso muy positivo para la pick up se dio con el anuncio de su renovación (junto con la Nissan Frontier), algo que la marca confirmó junto con la inversión para producir la inédita pick up de media tonelada, de la que por el momento no se conocen demasiados detalles pero que se trata de uno de los productos más esperados de Renault, al menos en nuestra región.

