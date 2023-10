REGALO DESPEDIDA, VERGONZOSO :Ingresan al Senado los pliegos de los organismos de control

COMPARTIR

El Gobierno elevó al Senado los pliegos de los postulantes para ocupar los organismos de control: vocal y Fiscal de Cuentas del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos,la Contaduría General y la Tesorería General. Los pliegos está previsto que ingresen este miércoles al Senado.

La terna para vocal del Tribunal de Cuentas está conformada por:

– Gustavo Labriola

– Edgardo Raúl Pautasso

– Jorge Raúl María Otegui

La terna para Fiscal de Cuentas del Tribunal de Cuentas está conformada así:

– Gustavo Labriola

– Edgardo Raúl Otegui

– María Ayelén Cantero

La terna para Contador General:

– Andrés Rodrigo Zabala

– Claudia Beatriz Kelly

La terna para Tesorero General:

– Ingrid Anabel Corona

Como habíamos adelantado , el Jurado de Concurso creado por decreto del Poder Ejecutivo N° 987/23, y que ordenó la convocatoria a concursos para cubrir vacantes en la Tesorería General de la Provincia, la Contaduría General de la Provincia, y un cargo de vocal y otro de Fiscal de Cuentas en el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, elevó al gobernador Gustavo Bordet las primeras ternas luego de concluido el proceso de selección.

En el concurso N° 5 destinado a cubrir un cargo de vocal para el Tribunal de Cuentas se elevó una terna conformada por Antonio Gustavo Labriola –hasta diciembre de 2022 secretario de Hacienda de la Provincia, y desde enero de este año designado en forma transitoria como Fiscal de Cuentas-; Edgardo Rául Pautasso, un funcionario de carrera del organismo de control, que fue ubicado como vocal en forma provisoria tras la jubilación de José Luis Gea Sánchez; y Jorge Raúl María Otegui, un funcionario que ha pasado por varias áreas del Estado: director de la Unidad Operativa de Control de Agente Financiero; director general de Relaciones Municipales; director de Estadística y Censos; secretario de Hacienda de la Provincia; director de Financiamiento y Crédito Público; director de Impuestos de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER); director general de Administración de la Cámara de Senadores; actualmente, asesor en el Senado.

En tanto, en el concurso N° 6 convocado por el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo de Fiscal de Cuentas N° 6 del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, el Jurado de Concurso elevó al Gobernador la siguiente terna: Antonio Gustavo Labriola, Jorge Raúl María Otegui y María Ayelén Cantero, la única mujer, en cuyos antecedentes laborales figuran los cargos de jefe División Impuesto de la Dirección de Administración y Finanzas de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV); luego, pasó al Tribunal de Cuentas, donde se desempeñó como personal técnico administrativo, Auditora, jefa del área de Municipios, y actualmente es jefa del cuerpo de Auditores.

Leonardo Caluva, quien el 1° de septiembre último fue designado presidente del Jurado de Concursos, defendió la transparencia del proceso de selección -que incluye también la designación por concurso de antecedentes y oposición de los responsables de la Contaduría y la Tesorería- y dijo que se basan en la normativa vigente. «No salimos de lo que la reglamentación nos impone», dijo en diálogo con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7. Son 4 concursos los que están en trámite: dos finalizaron, los concursos N° 5 y N° 6, para vocal y fiscal, respectivamente, del Tribunal de Cuentas, y se elevaron las ternas al Gobernador; en los concursos para cubrir la Tesorería y la Contaduría este viernes será la etapa de las entrevistas personales a los postulantes.

El diputado Esteban Vitor (Juntos por el Cambio), un crítico del «apuro» del Gobierno en cubrir los cargos en los organismos de control, y sostuvo que se trata de «un concurso fraudulento».

«¿Se acuerdan que yo dije que iba a ganar Labriola? Lo dije antes de que se concurse. Ahora resulta que Labriola. es el que va con mayor puntaje. Bueno, ya está. (Diego) Lara, que era el vocero del Gobernador, fue de presidente al Tribunal de Cuentas. Con eso no les aclanzó. Ahora, Labriola, que era el número dos del Ministerio de Economía, al Tribunal de Cuentas», lanzó. «Esto es escandaloso, como es escandaloso el nombramiento de parientes. Escandaloso y una vergüenza: legisladores que no han terminado su mandato y pasan a planta permanente de la Legislatura. Dígamen, el senador (Juan Carlos) Kloss, ¿qué motivo tiene para ser empleado de planta permanente. A mí ni se me ocurre no terminar mi mandato e incorporarme como planta permanente de la Legislatura. El pase a planta permanente es para el empleado legislativo, la gente de carrera, que trabaja, que está muy indignado con esta situación», agregó.

Vitor analizó que esas acciones se corresponden con «un grupo político que ve que pierde y está tratando de aferrarse. Pero nosotros le decimos, con Rogelio Frigerio a la cabeza, que se acaban los privilegios y que todos los cargos se van a cubrir por concurso».

-Si Frigerio gana el domingo 22, ¿se pueden desconocer estas designaciones?

-Nosotros vamos a revisar todo. Lo ha dicho claramente nuestro candidato a gobernador, y vamos a utilizar todas las herramientas legales para que estos nombramientos no queden firmes. Son vergonzosos y la gente está cansada de esto.





