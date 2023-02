Rechazan la pretensión de Cristina Kirchner de apartar a la jueza Capuchetti del caso del atentado

Spread the love

El juez Bruglia criticó las expresiones “ofensivas” de Ubeira contra la magistrada y lo denunció al Colegio de Abogados y a la Asociación de Magistrados

La vicepresidenta Cristina Kirchner recibió un nuevo revés en la Justicia . El presidente de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia, r echazó apartar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de la causa en que investiga el intento de homicidio que sufrió la vicepresidenta el 1° de septiembre pasado. En el mismo fallo, el camarista realizó una advertencia contra su abogado José Manuel Ubeira por las frases “ofensivas y agraviantes” que le dirigió a la magistrada cuando presentó los argumentos para recusarla.

De este modo, Capuchetti seguirá al frente de la investigación en la que resta aún realizar algunas medidas de prueba para terminar de investigar las hipótesis que planteó Cristina Kirchner con respecto al ataque: por un lado, las que apuntan al diputado Gerardo Milman (Pro) y dos empleadas en el Congreso; y, por el otro, las que ubican a la agrupación Revolución Federal detrás del intento de magnicidio.

José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, abogados de Cristina KirchnerIgnacio Sánchez

El juez Bruglia, de manera unipersonal, rechazó el pedido de la vicepresidenta de apartar a la magistrada al entender que no se daba ninguna de las causales previstas. Cristina Kirchner había planteado, mediante sus abogados Ubeira y Marcos Aldazábal, que la jueza no era imparcial y que tenía interés en el resultado del proceso porque se desempeñaba como docente e investigadora de un instituto de formación de policías de la Ciudad. Ubeira dijo que por esta relación es que Capuchetti no investigó a la policía porteña en relación con el atentado.

Bruglia analizó que “no se ha logrado demostrar que la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento”