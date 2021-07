En épocas, donde la carne a la parrilla puede llegar a ser un lujo encontramos una alternativa sencilla , deliciosa y muy apreciada en esta provincia .

Hoy proponemos a nuestros lectores : Pollo relleno asado con baño de naranja a la entrerriana .

Para para preparar el pollo: lo rellenamos y lo metemos al horno. Para elegir el relleno podes ser creativo y utilizar los ingredientes que más te gusten o los que tengas más a mano: verduras, fiambres o una combinación de ambos. Te dejamos esta receta para que sepas cómo preparar un riquísimo pollo relleno en modo entrerriano paso a paso.

Ingredientes:

– 1 Pollo

– Aceite de oliva

– Especias para aves a gusto

Para el relleno:

– 100 g de miga de pan

– Leche (cantidad necesaria)

– 60 g de manteca derretida

– 16 Fetas de panceta ahumada

– 10 Fetas de mozzarella

– 2 Pimientos rojos cocidos

– Sal y pimienta

Para el glasé o baño de naranja :

– 25 g de manteca derretida

– 30 g de miel

– Jugo de naranja.

Preparación:



Comenzamos remojando el pan con la leche durante aproximadamente 20 minutos. Luego agregamos la manteca, sal y pimienta y mezclamos bien todo. Tomamos las fetas de panceta y las untamos con la mezcla anterior, ponemos un trozo de pimiento en un extremo y enrollamos la feta.

Aparte, deshuesamos el pollo con excepción de las patas. También podés pedirle al pollero que te lo venda ya deshuesado. Lo rellenamos con los rollitos de panceta, intercalando con las fetas de mozzarella. Colocamos primero el relleno en el pecho y luego en la cadera. Es recomendable que el pollo no quede muy inflado para que el relleno no se pierda durante la cocción. Después, cocemos con hilo matambrero todas las aberturas y lo atamos bien para darle forma. Lo untamos con aceite de oliva y condimentamos con sal y especias a gusto. Finalmente, lo bañamos con el glasé de naranja, hecho de manteca derretida, miel y jugo de naranja bien mezclados, y lo llevamos a horno a la parrilla cuidando siempre colocar las brasas con calor consistente ,renovado en derredor al pollo – no debajo – para lograr un dorado perfecto y que estas no se apaguen cada ves que pincelamos el mismo .

El tiempo de cocción varía entre una hora y hora 30 minutos , dependiendo del tamaño del pollo.

Sugerencia: para el relleno podés utilizar también huevo duro, champiñones y verduras como zanahorias, acelga, espinacas, cebollas, lo que tengas en casa y desees combinar con carne de pollo.

Esperamos que disfrutes esta receta. Te invitamos a compartirla y dejarnos tu comentario.

¡Gracias por ser parte de la comunidad orgullosa de nuestro origen!